ЗМІ: у торговому центрі Лондона помітили людину, схожу на нардепа-втікача Дмитрука

Hromadske оприлюднило відео, на якому зафільмували у торговому центрі Лондона людину, схожу на народного депутата України Артема Дмитрука, який незаконно перетнув кордон.

Джерело: hromadske з посиланням на відео неназваного читача

Читач hromadske повідомив, що побачив народного депутата Артема Дмитрука у Лондоні після втечі останнього за кордон. Ми звернулися по коментар до депутата, на відповідь очікуємо



Відео: надані hromadske pic.twitter.com/gnnio5wNEz Реклама: September 2, 2024

Деталі: На наданому відео людина, схожа на Дмитрука, спілкується з продавцем магазину техніки. Як зазначається, зафільмували його в торговому центрі Westfield London, що на заході Лондона, 1 вересня 2024 року.

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