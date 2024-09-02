ЗМІ: у торговому центрі Лондона помітили людину, схожу на нардепа-втікача Дмитрука
Понеділок, 2 вересня 2024, 14:07
Hromadske оприлюднило відео, на якому зафільмували у торговому центрі Лондона людину, схожу на народного депутата України Артема Дмитрука, який незаконно перетнув кордон.
Джерело: hromadske з посиланням на відео неназваного читача
Читач hromadske повідомив, що побачив народного депутата Артема Дмитрука у Лондоні після втечі останнього за кордон. Ми звернулися по коментар до депутата, на відповідь очікуємо
Відео: надані hromadske pic.twitter.com/gnnio5wNEzРеклама:— hromadske (@HromadskeUA) September 2, 2024
Деталі: На наданому відео людина, схожа на Дмитрука, спілкується з продавцем магазину техніки. Як зазначається, зафільмували його в торговому центрі Westfield London, що на заході Лондона, 1 вересня 2024 року.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Як повідомили УП джерела у правоохоронних органах, позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, 24 серпня незаконно виїхав за кордон до Молдови, звідки вирушив далі - в Італію.
- Генеральний прокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив про підозру цьому чинному народному депутату України в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
- Правоохоронці також відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
- В Одесі працює слідчо-оперативна група Державного бюро розслідувань, яка проводить слідчі дії в кримінальному провадженні щодо незаконного виїзду за кордон Дмитрука.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що у понеділок 26 серпня збере нараду керівників правоохоронних органів та ще низки структур щодо зрадників і їхньої втечі з України.
- Правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон до Придністров’я.