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ЗМІ: у торговому центрі Лондона помітили людину, схожу на нардепа-втікача Дмитрука

Станіслав ПогоріловПонеділок, 2 вересня 2024, 14:07
ЗМІ: у торговому центрі Лондона помітили людину, схожу на нардепа-втікача Дмитрука
Артем Дмитрук, фото 048.ua

Hromadske оприлюднило відео, на якому зафільмували у торговому центрі Лондона людину, схожу на народного депутата України Артема Дмитрука, який незаконно перетнув кордон.

Джерело: hromadske з посиланням на відео неназваного читача

Деталі: На наданому відео людина, схожа на Дмитрука, спілкується з продавцем магазину техніки. Як зазначається, зафільмували його в торговому центрі Westfield London, що на заході Лондона, 1 вересня 2024 року.

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