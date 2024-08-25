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Зеленський збирає велику нараду щодо втікачів: Треба зробити висновки

Катерина ТищенкоНеділя, 25 серпня 2024, 21:44
Зеленський збирає велику нараду щодо втікачів: Треба зробити висновки
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський у понеділок 26 серпня збирає нараду керівників правоохоронних органів та ще низки структур щодо зрадників і їхньої втечі з України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Що стосується тих осіб, хто працює проти нашої держави, зрадників, які допомагали російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності.

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Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб, чітка відповідальність, щоб всі ці "товарищи" отримали те, на що заслуговують, де б вони не ховалися і куди б не побігли.

На завтра я призначив нараду за участю керівників правоохоронних органів: СБУ, МВС, ДБР, також будуть керівники НАБУ, САП, голова Державної прикордонної служби, генеральний прокурор, представники розвідки. Багато речей треба завтра обговори на цій зустрічі і висновків зробити".

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