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Кадиров поскаржився, що Маск відключив його Tesla Cybertruck

"Українська правда"П'ятниця, 20 вересня 2024, 11:32
Кадиров поскаржився, що Маск відключив його Tesla Cybertruck
Кадиров на фоні Tesla Cybertrack, на якому встановлений кулемет. Скриншот з відео

Лідер Чечні Рамзан Кадиров звинуватив відомого мільярдера та генерального директора Tesla Ілона Маска у дистанційному вимкненні його автомобіля Tesla Cybertruck. 

Джерело: правитель Чечні Рамзан Кадиров в Telegram

Деталі: У четвер 19 вересня Кадиров повідомив, що автомобіль, який "чудово" проявив себе в у війні проти України, був дистанційно відключений компанією Tesla. За його словами, автомобіль довелося відбуксирувати з лінії фронту.

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Жодних підтверджень використання автомобілів Cybertruck на полі бою в Україні немає.

Пряма мова: "Дуже негарно вчинив Ілон Маск. 

Дарує від душі дорогі подарунки, а потім віддалено їх відключає.

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Не по-чоловічому це. Довелося відбуксирувати залізного коня. Ну як так, Ілоне? Хіба так робиться?"

Деталі: Пізніше Кадиров опублікував нове відео, на якому показав, як декілька Tesla Cybertruck, обладнані кулеметами, разом із військовими на цих авто рухаються лісовими дорогами, нібито тимчасово окупованими територіями України.

Передісторія: 

У серпні Кадиров опублікував відео, де він за кермом автомобіля Cybertruck проїжджає територією свого палацу.

На цей транспортний засіб встановили кулеметну башту. Сам глава Чечні одягнув на себе патронташ і почав позувати на фоні кулемета.

Тоді Кадиров заявив, що автомобіль відправлять на Донбас на війну проти України, а також про те, що чекає нових розробок від Маска для війни.

Ілон Маск заперечив, що дарував Кадирову автомобіль.

КадировМаск
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