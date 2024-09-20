Кадыров пожаловался, что Маск отключил его Tesla Cybertruck

Кадыров на фоне Tesla Cybertrack, на котором установлен пулемет. Скриншот из видео

Лидер Чечни Рамзан Кадыров обвинил известного миллиардера и генерального директора Tesla Илона Маска в дистанционном отключении его автомобиля Tesla Cybertruck.

Источник: правитель Чечни Рамзан Кадыров в Telegram

Детали: В четверг 19 сентября Кадыров сообщил, что автомобиль, который "прекрасно" проявил себя в войне против Украины, был дистанционно отключен компанией Tesla. По его словам, автомобиль пришлось отбуксировать с линии фронта.

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Никаких подтверждений использования автомобилей Cybertruck на поле боя в Украине нет.

Прямая речь: "Очень некрасиво поступил Илон Маск.

Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает.

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Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?"

Детали: Позже Кадыров опубликовал новое видео, на котором показал, как несколько Tesla Cybertruck, оборудованные пулеметами, вместе с военными на этих авто движутся по лесным дорогам, якобы временно оккупированными территориями Украины.

Предыстория:

В августе Кадыров опубликовал видео, где он за рулем автомобиля Cybertruck проезжает по территории своего дворца.

На это транспортное средство установили пулеметную башню. Сам глава Чечни надел на себя патронташ и начал позировать на фоне пулемета.

Тогда Кадыров заявил, что автомобиль отправят на Донбасс на войну против Украины, а также о том, что ждет новых разработок от Маска для войны.

Илон Маск опроверг, что дарил Кадырову автомобиль.