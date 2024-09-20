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Путін вирішив не їхати до Мексики, яка є членом МКС, на інавгурацію президентки

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 20 вересня 2024, 12:46
Путін вирішив не їхати до Мексики, яка є членом МКС, на інавгурацію президентки
Володимир Путін, фото: Getty Images

Правитель Росії Володимир Путін не полетить до Мексики, яка підписала Римський статут, на інавгурацію обраної президентки Клаудії Шейнбаум, Україна просила арештувати лідера Кремля, якщо він приїде до цієї країни.

Джерело: директор латиноамериканського департаменту МЗС Росії Олександр Щетинін в інтерв'ю RTVI

Пряма мова Щетиніна: "Ми таке запрошення отримали (на інавгурацію президентки Мексики – ред.), ми вдячні мексиканській стороні за це".

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Деталі: За його словами, Путін призначив свого представника, який буде представляти Росію на заходах.

Щетинін не пояснив причини відмови Путіна, але додав, що начебто "Москва діє згідно з наявною протокольною практикою і тими зобов'язаннями, які є у російського лідера".

Довідково: Мексика підписала Римський статут у 2005 року, на неї поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.

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Нагадаємо: Перед цим Україна звернулася до уряду Мексики з проханням заарештувати Путіна, відповідно до ордеру Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде на інавгурацію президентки Клаудії Шейнбаум 1 жовтня.

Передісторія:

  • Раніше стало відомо, що команда новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум в координації з міністром закордонних справ Хуаном Рамоном де ла Фуенте почала розсилати запрошення президентам різних країн на інавгурацію Шейнбаум, яка відбудеться 1 жовтня. Одне з офіційних запрошень надійшло Путіну.
  • У березні 2023 року у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. 
  • Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена МКС.
  • Однак на початку вересня Путін здійснив візит до Монголії, яка є учасником Римського статуту МКС – керівництво країни відмовилось арештовувати правителя Росії.

Детально про те, що означає рішення МКС, дивіться у відеоблозі ЄвроПравди та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо

ПутінМексика
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