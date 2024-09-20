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Путин решил не ехать в Мексику, которая является членом МУС, на инаугурацию президента

Станислав ПогориловПятница, 20 сентября 2024, 12:46
Путин решил не ехать в Мексику, которая является членом МУС, на инаугурацию президента
Владимир путин, фото: Getty Images

Правитель России Владимир Путин не полетит в Мексику, которая подписала Римский статут, на инаугурацию избранного президента Клаудии Шейнбаум, Украина просила арестовать лидера Кремля, если он приедет в эту страну.

Источник: директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в интервью RTVI.

Прямая речь Щетинина: "Мы такое приглашение получили (на инаугурацию президента Мексики - ред.), мы благодарны мексиканской стороне за это".

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Детали: По его словам, Путин назначил своего представителя, который будет представлять Россию на мероприятиях.

Щетинин не объяснил причины отказа Путина, но добавил, что якобы "Москва действует в соответствии с имеющейся протокольной практикой и теми обязательствами, которые есть у российского лидера".

Справочно: Мексика подписала Римский статут в 2005 году, на нее распространяется юрисдикция Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

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Напомним: Перед этим Украина обратилась к правительству Мексики с просьбой арестовать Путина, в соответствии с ордером Международного уголовного суда, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум 1 октября.

Предыстория:

  • Ранее стало известно, что команда новоизбранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум в координации с министром иностранных дел Хуаном Рамоном де ла Фуэнте начала рассылать приглашения президентам разных стран на инаугурацию Шейнбаум, которая состоится 1 октября. Одно из официальных приглашений поступило Путину.
  • В марте 2023 года в Международном уголовном суде выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.
  • Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член МУС.
  • Однако в начале сентября Путин совершил визит в Монголию, которая является участником Римского статута МУС - руководство страны отказалось арестовывать правителя России.

Подробно о том, что означает решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно

ПутинМексика
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