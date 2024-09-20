КМДА: Якість повітря в Києві поступово покращується

Забруднення повітря в Києві в середньому вп’ятеро перевищує норму, але ситуація поступово покращується, зокрема в північній частині міста.

Джерело: директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний на пресбрифінгу, пише "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Причиною погіршення якості повітря в Києві є пожежі в Київській, Чернігівській і Сумській областях, переважно це пожежі на торфовищах, але також і в лісах.

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Також на стан повітря впливає фактична відсутність вітру, що не дає змоги забруднювальним речовинам швидко розсіюватися, при цьому радіаційний фон у столиці абсолютно в нормі, й уже зараз ми спостерігаємо зниження яскравості індексу, починаючи з північної частини, в середньому десь на 20%".

Деталі: Возний зазначив, що ситуація в південній і південно-східній частинах Києва складніша – повітря залишається ще досить забрудненим. У середньому забруднення у 5 разів перевищує норму за частинками пилу.

Возний зазначив, що за якістю повітря в кожному конкретному районі можна стежити в застосунку "Київ цифровий".

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