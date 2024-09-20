КМДА: Якість повітря в Києві поступово покращується
Забруднення повітря в Києві в середньому вп’ятеро перевищує норму, але ситуація поступово покращується, зокрема в північній частині міста.
Джерело: директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний на пресбрифінгу, пише "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Причиною погіршення якості повітря в Києві є пожежі в Київській, Чернігівській і Сумській областях, переважно це пожежі на торфовищах, але також і в лісах.
Також на стан повітря впливає фактична відсутність вітру, що не дає змоги забруднювальним речовинам швидко розсіюватися, при цьому радіаційний фон у столиці абсолютно в нормі, й уже зараз ми спостерігаємо зниження яскравості індексу, починаючи з північної частини, в середньому десь на 20%".
Деталі: Возний зазначив, що ситуація в південній і південно-східній частинах Києва складніша – повітря залишається ще досить забрудненим. У середньому забруднення у 5 разів перевищує норму за частинками пилу.
Возний зазначив, що за якістю повітря в кожному конкретному районі можна стежити в застосунку "Київ цифровий".
Що передувало:
- КМДА попередила, що від ранку 20 вересня у Києві погіршився стан повітря через пожежі в екосистемі області. У місті чути сильний запах гару. Влада радить не провітрювати приміщення і обмежити тривале перебування на вулиці.
- Фахівці ДП "Ліси України" прогнозували покращення стану повітря у Києві через кілька годин.
- У Міндовкілля пояснили, що погіршення якості повітря восени пов’язане з природними чинниками – перепадами температури і підвищеною вологістю, а також з пожежами в екосистемах.