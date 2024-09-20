Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

КМДА: Якість повітря в Києві поступово покращується

Тетяна ОлійникП'ятниця, 20 вересня 2024, 13:37
КМДА: Якість повітря в Києві поступово покращується
Фото - Getty Images

Забруднення повітря в Києві в середньому вп’ятеро перевищує норму, але ситуація поступово покращується, зокрема в північній частині міста.

Джерело: директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний на пресбрифінгу, пише "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Причиною погіршення якості повітря в Києві є пожежі в Київській, Чернігівській і Сумській областях, переважно це пожежі на торфовищах, але також і в лісах.

Реклама:

Також на стан повітря впливає фактична відсутність вітру, що не дає змоги забруднювальним речовинам швидко розсіюватися, при цьому радіаційний фон у столиці абсолютно в нормі, й уже зараз ми спостерігаємо зниження яскравості індексу, починаючи з північної частини, в середньому десь на 20%".

Деталі: Возний зазначив, що ситуація в південній і південно-східній частинах Києва складніша – повітря залишається ще досить забрудненим. У середньому забруднення у 5 разів перевищує норму за частинками пилу.

Возний зазначив, що за якістю повітря в кожному конкретному районі можна стежити в застосунку "Київ цифровий".

РЕКЛАМА:

Що передувало:

  • КМДА попередила, що від ранку 20 вересня у Києві погіршився стан повітря через пожежі в екосистемі області. У місті чути сильний запах гару. Влада радить не провітрювати приміщення і обмежити тривале перебування на вулиці.
  • Фахівці ДП "Ліси України" прогнозували покращення стану повітря у Києві через кілька годин.
  • У Міндовкілля пояснили, що погіршення якості повітря восени пов’язане з природними чинниками – перепадами температури і підвищеною вологістю, а також з пожежами в екосистемах.

КМДАКиївекологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський про візит до США: Отримали повну підтримку стратегії наближення миру

СБУ спіймала топменеджера "Енергоатому" Скопича на хабарі

фотоВерховний Суд назвав ім'я вбитого на Харківщині судді

Швейцарія, яка приймала Саміт миру, підтримала ініціативу Китаю й Бразилії щодо України

Захід має докази, що Китай постачав Росії зброю для війни – ЗМІ

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію лідера "Хезболли"

Усі новини...
КМДА
На Київщині горить лісова підстилка: у КМДА попереджають про погіршення якості повітря
У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу
КМДА заперечила інформацію Лубінця про схему виїзду за кордон під прикриттям евакуації сиріт
Останні новини
21:59
Прем’єр Польщі: Під час ліквідації наслідків повеней жоден бобер не постраждав
21:35
Зеленський про візит до США: Отримали повну підтримку стратегії наближення миру
21:34
Міжнародний союз біатлоністів збереже відсторонення росіян та білорусів на сезон 2024/25
21:28
Глава МЗС Австрії закликає шукати діалог із Росією, бо "світ не чорно-білий"
21:16
фотоТопменеджеру "Енергоатома" призначили мільйон гривень застави
20:58
Речник Зеленського: Першими про дозвіл на далекобійні удари по РФ дізнаються росіяни
20:39
FT: У ЄС закликають відкласти біометричний контроль на зовнішніх кордонах
20:25
футболУПЛ: Львівські "Карпати" поступились вдома житомирському "Поліссю"
20:20
У Зеленського кажуть, що США сприйняли План перемоги "з величезною зацікавленістю"
20:05
Німеччина: Ультраправі не отримали посаду спікера в Тюрингії, де перемогли на виборах
Усі новини...
Реклама:
Реклама: