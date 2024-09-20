КГГА: Качество воздуха в Киеве постепенно улучшается
Загрязнение воздуха в Киеве в среднем в пять раз превышает норму, но ситуация постепенно улучшается, в частности в северной части города.
Источник: директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный на пресс-брифинге, пишет "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Причиной ухудшения качества воздуха в Киеве являются пожары в Киевской, Черниговской и Сумской областях, преимущественно это пожары на торфяниках, но также и в лесах.
Также на состояние воздуха влияет фактическое отсутствие ветра, что не позволяет загрязняющим веществам быстро рассеиваться, при этом радиационный фон в столице абсолютно в норме, и уже сейчас мы наблюдаем снижение яркости индекса, начиная с северной части, в среднем где-то на 20%".
Детали: Возный отметил, что ситуация в южной и юго-восточной частях Киева сложнее – воздух остается еще достаточно загрязненным. В среднем загрязнение в 5 раз превышает норму по частицам пыли.
Возный отметил, что за качеством воздуха в каждом конкретном районе можно следить в приложении "Киев цифровой".
Что предшествовало:
- КГГА предупредила, что с утра 20 сентября в Киеве ухудшилось состояние воздуха из-за пожаров в экосистеме области. В городе слышен сильный запах гари. Власти советуют не проветривать помещения и ограничить длительное пребывание на улице.
- Специалисты ГП "Леса Украины" прогнозировали улучшение состояния воздуха в Киеве через несколько часов.
- В Минприроды объяснили, что ухудшение качества воздуха осенью связано с природными факторами – перепадами температуры и повышенной влажностью, а также с пожарами в экосистемах.