Квартира за майже 22 млн: у НАЗК не знайшли невідповідностей між декларацією та способом життя Вітюка

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами моніторингу способу життя ексначальника Департаменту кібербезпеки СБУ, бригадного генерала Іллі Вітюка повідомили, що не виявили невідповідностей між задекларованим та реальним рівнем життя Вітюка.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: У відповідь на інформаційний запит журналістів у НАЗК повідомили, що моніторинг способу життя Вітюка завершили 10 вересня: "Наразі щодо майна, власниками якого є Вітюк І.А. та члени його сім’ї, Національним агентством не встановлено різниці між їх вартістю та законними доходами, які у п’ятсот і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму, яка могла б свідчити про необґрунтованість набуття активів".

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Таким чином під час моніторингу способу життя Вітюка у НАЗК не встановили невідповідності рівня життя задекларованим ним майну і доходам.

Раніше журналісти знайшло у рідних посадовця СБУ елітної нерухомості щонайменше на 25,5 млн грн, з яких ринкова вартість квартири преміумкласу — 21,5 млн грн.

Після розслідування у НАЗК розпочали перевірку способу життя бригадного генерала СБУ Вітюка.

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У Генштабі заявили, що перевели начальника Соломʼянського ТЦК на нижчу посаду до одного з бойових підрозділів ЗСУ, а голова СБУ відсторонив керівника Департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов’язків. Також у СБУ повідомили, що відправили Вітюка для виконання бойових завдань на фронті. 1 травня президент Зеленський звільнив Вітюка з посади начальника Департаменту.

Однак нещодавно його помітили на заході, який присвятили розвитку РЕБ у ЗСУ. Фото з Вітюком у вишиванці на своїй сторінці у фейсбуці оприлюднила одна з учасниць заходу. Та коли довкола фото розгорівся скандал, допис видалили.

Що передувало: