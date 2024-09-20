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Квартира за почти 22 млн: в НАПК не нашли несоответствий между декларацией и образом жизни Витюка

Алена МазуренкоПятница, 20 сентября 2024, 13:38
Квартира за почти 22 млн: в НАПК не нашли несоответствий между декларацией и образом жизни Витюка
ИЛЬЯ ВИТЮК. ФОТО - С FACEBOOK-СТРАНИЦЫ СБУ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам мониторинга образа жизни экс-начальника Департамента кибербезопасности СБУ, бригадного генерала Ильи Витюка сообщили, что не обнаружили несоответствий между задекларированным и реальным уровнем жизни Витюка.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: В ответ на информационный запрос журналистов в НАПК сообщили, что мониторинг образа жизни Витюка завершили 10 сентября: "Сейчас в отношении имущества, владельцами которого являются Витюк И.А. и члены его семьи, Национальным агентством не установлено разницы между их стоимостью и законными доходами, которые в пятьсот и более раз превышают размер прожиточного минимума, которая могла бы свидетельствовать о необоснованности приобретения активов".

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Таким образом во время мониторинга образа жизни Витюка в НАПК не установили несоответствия уровня жизни задекларированным им имуществу и доходам.

Ранее журналисты нашли у родных чиновника СБУ элитной недвижимости минимум на 25,5 млн грн, из которых рыночная стоимость квартиры премиум-класса - 21,5 млн грн.

После расследования в НАПК начали проверку образа жизни бригадного генерала СБУ Витюка.

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В Генштабе заявили, что перевели начальника Соломенского ТЦК на более низкую должность в одно из боевых подразделений ВСУ, а глава СБУ отстранил руководителя Департамента кибербезопасности Илью Витюка от исполнения должностных обязанностей. Также в СБУ сообщили, что отправили Витюка для выполнения боевых задач на фронте. 1 мая президент Зеленский уволил Витюка с должности начальника Департамента.

Однако недавно его заметили на мероприятии, которое посвятили развитию РЭБ в ВСУ. Фото с Витюком в вышиванке на своей странице в фейсбуке обнародовала одна из участниц мероприятия. Но когда вокруг фото разгорелся скандал, сообщение удалили.

Что предшествовало:

  • В начале апреля журналисты-расследователи "Слідство.Інфо" нашли у жены Витюка приобретенную в декабре 2023 года квартиру премиум-класса на почти 200 квадратов. Рыночная стоимость такого жилья - более 20 миллионов гривен.
  • После расследования журналистов в СБУ заявили, что глава ведомства Василий Малюк отстранил Витюка на время проверки обстоятельств и послал на передовую.
  • Нацагентство по предотвращению коррупции приступило к проверке образа жизни "с целью установления соответствия уровня жизни Витюка И.А. с имеющимся у него и членам его семьи имуществом и полученным ими доходам".

НАПКСБУ
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