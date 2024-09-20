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Звідси послали на... флагман ЧФ РФ: прикордонники показали, як виглядає зараз острів Зміїний

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 вересня 2024, 16:45
Звідси послали на... флагман ЧФ РФ: прикордонники показали, як виглядає зараз острів Зміїний
фото ДПСУ

Прикордонники показали кадри з острова Зміїний, поряд із яким Сили оборони забезпечують безпеку цивільного судноплавства у Чорному морі.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Спецпризначенці Держприкордонслужби спільно з підрозділами Головного управління розвідки забезпечують безпеку цивільного судноплавства в акваторії Чорного моря.

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Зокрема, не дають наблизитись авіації та військовим судам ворога до українського узбережжя.

"Сьогодні острів Зміїний – справжній форпост у Чорному морі", – додають прикордонники.

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Нагадаємо: Російські окупанти захопили острів Зміїний у перший день повномасштабного вторгнення. Спочатку з'явилась інформація, що його захисники загинули, але згодом стало відомо, що росіяни взяли їх у полон. Україна поступово повертає захисників Зміїного з полону в результаті обмінів.

Крилатою стала відповідь воїна ДПСУ на пропозицію здатися, що пролунала з флагмана Чорноморського флоту РФ "Москва": "Русский военный корабль, иди на х..й!".

Ракетний крейсер "Москва" був потоплений українськими протикорабельними ракетами "Нептун" у квітні 2022 року.

Контроль над островом Зміїний Україна повернула в липні 2022 року в результаті складної спецоперації.

Знати більше: Битва за Зміїний. Героїчна історія: як Україна втратила і повернула надважливий острів. Реконструкція

ЗміїнийПрикордонна служба
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