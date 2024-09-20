Отсюда послали на... флагман ЧФ РФ: пограничники показали, как выглядит сейчас остров Змеиный

Пограничники показали кадры с острова Змеиный, рядом с которым Силы обороны обеспечивают безопасность гражданского судоходства в Черном море.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Спецназовцы Госпогранслужбы совместно с подразделениями Главного управления разведки обеспечивают безопасность гражданского судоходства в акватории Черного моря.

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В частности, не дают приблизиться авиации и военным судам врага к украинскому побережью.

"Сегодня остров Змеиный - настоящий форпост в Черном море", - добавляют пограничники.

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Напомним: Российские оккупанты захватили остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения. Сначала появилась информация, что его защитники погибли, но впоследствии стало известно, что россияне взяли их в плен. Украина постепенно возвращает защитников Змеиного из плена в результате обменов.

Крылатым стал ответ воина ГПСУ на предложение сдаться, прозвучавшее с флагмана Черноморского флота РФ "Москва": "Русский военный корабль, иди на х..й!".

Ракетный крейсер "Москва" был потоплен украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" в апреле 2022 года.

Контроль над островом Змеиный Украина вернула в июле 2022 года в результате сложной спецоперации.

Знать больше: Битва за Змеиный. Героическая история: как Украина потеряла и вернула важнейший остров. Реконструкция