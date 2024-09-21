ЗМІ назвали імовірну причину катастрофи F-16 в Україні

Виданню Breaking Defense стали відомі деякі подробиці падіння F-16, під час якої загинув український пілот Олексій Месь, зокрема, що авіатроща могла статися в результаті потрапляння в літак осколків збитої російської ракети.

Джерело: Breaking Defense з посиланням на джерела

Деталі: У публікації зазначається, що однією з версій є те, що F-16 випадково пролетів через хмару уламків від перехопленої та збитої російської ракети.

Реклама:

Дослівно: "Ці фрагменти знищеної ракети могли спричинити пошкодження двигуна та інших частин… F-16 та/або загибелі пілота до того, як він зміг катапультуватися".

Деталі: Видання вказує, що така версія є найбільш вірогідною, зважаючи на попередні прецеденти.

Адже, за словами джерела Breaking Defense, Україна вже втратила чотири винищувачі з тієї ж причини – це два МіГ-29 і два Су.

РЕКЛАМА:

Джерело додало, що попередні втрати не викликали такої уваги, оскільки це були "недорогі сучасні винищувачі".

Передісторія: