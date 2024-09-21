СМИ назвали вероятную причину катастрофы F-16 в Украине
Изданию Breaking Defense стали известны некоторые подробности падения F-16, во время которой погиб украинский пилот Алексей Месь, в частности, что авиакатастрофа могла произойти в результате попадания в самолет осколков сбитой российской ракеты.
Источник: Breaking Defense со ссылкой на источники
Детали: В публикации отмечается, что одной из версий является то, что F-16 случайно пролетел через облако обломков от перехваченной и сбитой российской ракеты.
Дословно: "Эти фрагменты уничтоженной ракеты могли вызвать повреждение двигателя и других частей ... F-16 и/или гибели пилота до того, как он смог катапультироваться".
Детали: Издание указывает, что такая версия является наиболее вероятной, учитывая предыдущие прецеденты.
Ведь, по словам источника Breaking Defense, Украина уже потеряла четыре истребителя по той же причине – это два МиГ-29 и два Су.
Источник добавил, что предыдущие потери не вызвали такого внимания, поскольку это были "недорогие современные истребители".
Предыстория:
- 29 августа ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 26 августа в Украине потерпел катастрофу истребитель F-16.
- 26 августа, отражая российский массированный комбинированный ракетно-авиационный удар, погиб летчик Алексей Месь.
- Генеральный штаб ВСУ сообщил, что во время отражения ракетного удара со стороны России потерпел катастрофу самолет истребитель F-16, летчик погиб.