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Україна зібрала докази російської атаки на гуманітарну місію Червоного Хреста на Донеччині

Роман ПетренкоСубота, 21 вересня 2024, 13:31
Україна зібрала докази російської атаки на гуманітарну місію Червоного Хреста на Донеччині
фото: ОГП

Офіс генпрокурора зібрав докази, що 12 вересня російська армія вчинила черговий воєнний злочин на Донеччині та завдали удару по 3 автомобілях Міжнародного Комітету Червоного Хреста у селі Віролюбівка на Донеччині під час роздачі гуманітарної допомоги.

Джерело: ОГП

Деталі: Безпосередньо на місці атаки загинули троє чоловіків. Двоє їхніх колег зазнали осколкових поранень й мінно-вибухових травм.

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Правоохоронці встановили два місця влучання артилерійських снарядів та одне місце влучання ударного БпЛА.

З місця події були вилучені уламки згаданих боєприпасів та залишки безпілотного апарату.

За результатами проведення слідчих дій, огляду місця події, експертиз та допитів свідків встановлено, що артилерійський обстріл здійснений двома осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152-мм та безпілотним баражуючим боєприпасом "Ланцет", що перебуває лише на озброєнні ЗС РФ.

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Відомо, що снаряди 152-мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БпЛА "Ланцет", а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал МКЧХ.

Враховуючи сліди пошкоджень навколишніх будівель та автомобілів, а також зафіксовані місця влучань боєприпасів, попередньо визначений напрям прильоту.

За даними слідства, вогневі позиції артилерійських підрозділів, ймовірно, знаходились у районі села Ягідне Бахмутського району Донецької області - території, нині окупованої російськими військами.

На окупованій території, з якої здійснено постріл, у веденні бойових дій беруть участь 1065 артилерійський полк 98 повітряно-десантної дивізії та артилерійський підрозділ 200 окремої мотострілецької бригади.

Дані підрозділи мають на озброєнні артилерійські системи для ведення вогню снарядами 152 мм та ударні БпЛА "Ланцет".

Дослівно: "18 вересня, з метою недопущення аналогічних фактів обстрілів та можливої загибелі людей при видачі гуманітарної допомоги, рішенням Ради оборони Донецької області введено в дію заборону на переміщення представників благодійних організацій у прифронтових громадах області без відповідного погодження з ОВА".

Нагадаємо:

  • Вранці 12 вересня Росія обстріляла з артилерії село Віролюбівка Костянтинівської громади Донецької області.
  • У результаті загинули троє співробітників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ще двоє людей отримали поранення.
  • Президент МКЧХ Мір’яна Сполярич категорично засудила атаку й розповіла, що члени організації мали роздавати дрова і паливні брикети вразливим домогосподарствам у Віролюбівці.

Донецька областьЧервоний Хрестобстріл
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