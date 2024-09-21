Україна зібрала докази російської атаки на гуманітарну місію Червоного Хреста на Донеччині
Офіс генпрокурора зібрав докази, що 12 вересня російська армія вчинила черговий воєнний злочин на Донеччині та завдали удару по 3 автомобілях Міжнародного Комітету Червоного Хреста у селі Віролюбівка на Донеччині під час роздачі гуманітарної допомоги.
Джерело: ОГП
Деталі: Безпосередньо на місці атаки загинули троє чоловіків. Двоє їхніх колег зазнали осколкових поранень й мінно-вибухових травм.
Правоохоронці встановили два місця влучання артилерійських снарядів та одне місце влучання ударного БпЛА.
З місця події були вилучені уламки згаданих боєприпасів та залишки безпілотного апарату.
За результатами проведення слідчих дій, огляду місця події, експертиз та допитів свідків встановлено, що артилерійський обстріл здійснений двома осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152-мм та безпілотним баражуючим боєприпасом "Ланцет", що перебуває лише на озброєнні ЗС РФ.
Відомо, що снаряди 152-мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БпЛА "Ланцет", а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал МКЧХ.
Враховуючи сліди пошкоджень навколишніх будівель та автомобілів, а також зафіксовані місця влучань боєприпасів, попередньо визначений напрям прильоту.
За даними слідства, вогневі позиції артилерійських підрозділів, ймовірно, знаходились у районі села Ягідне Бахмутського району Донецької області - території, нині окупованої російськими військами.
На окупованій території, з якої здійснено постріл, у веденні бойових дій беруть участь 1065 артилерійський полк 98 повітряно-десантної дивізії та артилерійський підрозділ 200 окремої мотострілецької бригади.
Дані підрозділи мають на озброєнні артилерійські системи для ведення вогню снарядами 152 мм та ударні БпЛА "Ланцет".
Дослівно: "18 вересня, з метою недопущення аналогічних фактів обстрілів та можливої загибелі людей при видачі гуманітарної допомоги, рішенням Ради оборони Донецької області введено в дію заборону на переміщення представників благодійних організацій у прифронтових громадах області без відповідного погодження з ОВА".
Нагадаємо:
- Вранці 12 вересня Росія обстріляла з артилерії село Віролюбівка Костянтинівської громади Донецької області.
- У результаті загинули троє співробітників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ще двоє людей отримали поранення.
- Президент МКЧХ Мір’яна Сполярич категорично засудила атаку й розповіла, що члени організації мали роздавати дрова і паливні брикети вразливим домогосподарствам у Віролюбівці.