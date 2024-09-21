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Украина собрала доказательства российской атаки на гуманитарную миссию Красного Креста на Донетчине

Роман ПетренкоСуббота, 21 сентября 2024, 13:31
Украина собрала доказательства российской атаки на гуманитарную миссию Красного Креста на Донетчине
фото: ОГП

Офис генпрокурора собрал доказательства, что 12 сентября российская армия совершила очередное военное преступление в Донецкой области и нанесли удар по 3 автомобилям Международного Комитета Красного Креста в селе Веролюбовка Донецкой области во время раздачи гуманитарной помощи.

Источник: ОГП

Детали: Непосредственно на месте атаки погибли трое мужчин. Двое их коллег получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

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Правоохранители установили два места попадания артиллерийских снарядов и одно место попадания ударного БпЛА.

С места происшествия были изъяты обломки упомянутых боеприпасов и остатки беспилотного аппарата.

По результатам проведения следственных действий, осмотра места происшествия, экспертиз и допросов свидетелей установлено, что артиллерийский обстрел осуществлен двумя осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами калибра 152-мм и беспилотным барражирующим боеприпасом "Ланцет", который находится только на вооружении ВС РФ.

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Известно, что снаряды 152-мм использовались в тандеме с дроном, который имеет лазерный дальномер-целеуказатель, и самостоятельно обнаруживает и барражирует цель. Это не только объясняет найденные на месте происшествия обломки БпЛА "Ланцет", но и указывает на умышленный характер атаки на транспортные средства и персонал МККК.

Учитывая следы повреждений окружающих зданий и автомобилей, а также зафиксированные места попаданий боеприпасов, предварительно определено направление прилета.

По данным следствия, огневые позиции артиллерийских подразделений, вероятно, находились в районе села Ягодное Бахмутского района Донецкой области - территории, ныне оккупированной российскими войсками.

На оккупированной территории, с которой осуществлен выстрел, в ведении боевых действий участвуют 1065 артиллерийский полк 98 воздушно-десантной дивизии и артиллерийское подразделение 200 отдельной мотострелковой бригады.

Данные подразделения имеют на вооружении артиллерийские системы для ведения огня снарядами 152 мм и ударные БпЛА "Ланцет".

Дословно: "18 сентября, с целью недопущения аналогичных фактов обстрелов и возможной гибели людей при выдаче гуманитарной помощи, решением Совета обороны Донецкой области введен в действие запрет на перемещение представителей благотворительных организаций в прифронтовых громадах области без соответствующего согласования с ОВА".

Напомним:

  • Утром 12 сентября Россия обстреляла из артиллерии село Веролюбовка Константиновской общины Донецкой области.
  • В результате погибли трое сотрудников Международного Комитета Красного Креста, еще два человека получили ранения.
  • Президент МККК Мирьяна Сполярич категорически осудила атаку и рассказала, что члены организации должны были раздавать дрова и топливные брикеты уязвимым домохозяйствам в Веролюбовке.

Донецкая областьКрасный Крестобстрел
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