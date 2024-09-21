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Окрім складів, СБУ вночі вдарили по аеродрому в Росії

Валентина Романенко, Роман ПетренкоСубота, 21 вересня 2024, 16:08
Окрім складів, СБУ вночі вдарили по аеродрому в Росії
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Цієї ночі дрони СБУ "завітали" на склад боєприпасів у Тверській області та військовий аеродром Шайковка в Калузькій області.

Джерело: співрозмовники УП в СБУ

Деталі: Зокрема, успішно відпрацювали безпілотники на 23-му арсеналі головного артилерійського управління міноборони РФ біля н.п. Октябрський Тверської області.

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Там зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У".

Після прильотів дронів на складі розпочалася детонація, фіксується п’ять осередків пожеж.

Також дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому Шайковка, де дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.

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Джерело наголошує, що ці боєприпаси зберігали для ударів по Україні.

Нагадаємо: 

  • У Тверській області після атаки на ракетний арсенал перекрили федеральну трасу М-9 "Балтія".
  • Телеграм-канали повідомляють, нібито українські БПЛА "вразили секретний об'єкт", де можуть зберігатися ракети, під час детонації які "зітруть на порох десятки кілометрів в окрузі".
  • Сили оборони пізніше уточнили, що уразили два військових арсенали збройних сил РФ, де знаходилися тисячі тонн боєприпасів, в тому числі з Північної Кореї.

СБУбезпілотники
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