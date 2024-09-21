Окрім складів, СБУ вночі вдарили по аеродрому в Росії
Цієї ночі дрони СБУ "завітали" на склад боєприпасів у Тверській області та військовий аеродром Шайковка в Калузькій області.
Джерело: співрозмовники УП в СБУ
Деталі: Зокрема, успішно відпрацювали безпілотники на 23-му арсеналі головного артилерійського управління міноборони РФ біля н.п. Октябрський Тверської області.
Там зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У".
Після прильотів дронів на складі розпочалася детонація, фіксується п’ять осередків пожеж.
Також дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому Шайковка, де дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.
Джерело наголошує, що ці боєприпаси зберігали для ударів по Україні.
Нагадаємо:
- У Тверській області після атаки на ракетний арсенал перекрили федеральну трасу М-9 "Балтія".
- Телеграм-канали повідомляють, нібито українські БПЛА "вразили секретний об'єкт", де можуть зберігатися ракети, під час детонації які "зітруть на порох десятки кілометрів в окрузі".
- Сили оборони пізніше уточнили, що уразили два військових арсенали збройних сил РФ, де знаходилися тисячі тонн боєприпасів, в тому числі з Північної Кореї.