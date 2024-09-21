Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Кроме складов, СБУ ночью ударили по аэродрому в России

Валентина Романенко, Роман ПетренкоСуббота, 21 сентября 2024, 16:08
Кроме складов, СБУ ночью ударили по аэродрому в России
google maps

Этой ночью дроны СБУ "посетили" склад боеприпасов в Тверской области и военный аэродром Шайковка в Калужской области.

Источник: собеседники УП в СБУ

Детали: В частности, успешно отработали беспилотники на 23-м арсенале главного артиллерийского управления минобороны РФ возле н.п. Октябрьский Тверской области.

Реклама:

Там хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У".

После прилетов дронов на складе началась детонация, фиксируется пять очагов пожаров.

Также дроны СБУ поразили инфраструктуру военного аэродрома Шайковка, где дислоцируются самолеты стратегической авиации ТУ-22М, которые регулярно обстреливают Украину.

РЕКЛАМА:

Источник отмечает, что эти боеприпасы хранили для ударов по Украине.

Напомним:

  • В Тверской области после атаки на ракетный арсенал перекрыли федеральную трассу М-9 "Балтия".
  • Телеграм-каналы сообщают, якобы украинские БПЛА "поразили секретный объект", где могут храниться ракеты,  при детонации которые "сотрут в труху десятки километров в округе".
  • Силы обороны позже уточнили, что поразили два военных арсенала вооруженных сил РФ, где находились тысячи тонн боеприпасов, в том числе из Северной Кореи.

СБУбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трамп подтвердил встречу с Зеленским

Пентагон объявил детали пакета поддержки Украины на $2,4 млрд

В Белом доме не видят в визите Зеленского на оружейный завод политических мотивов

Блинкен прокомментировал последние «бряцания ядерной саблей» Путина

МИД отреагировал на манипулятивную рекламу партии власти Грузии о войне в Украине

Зеленский прибыл в Капитолий

Все новости...
СБУ
Силы обороны уничтожили тысячи тонн боеприпасов, в том числе из КНДР, на двух складах в России
Квартира за почти 22 млн: в НАПК не нашли несоответствий между декларацией и образом жизни Витюка
Служащие проектного института в Киеве помогали россиянам восстанавливать НПЗ после атак дронов – СБУ
Последние новости
01:36
СМИ: В Днепре, Запорожье и Одессе прогремели взрывы
01:32
баскетбол"Днепр" разгромно проиграл "Констанце" в квалификации Кубка Европы ФИБА
00:46
Трамп подтвердил встречу с Зеленским
00:33
Зеленский поделился деталями Плана победы с Харрис
00:19
"Голос Америки": Зеленский продлил свой визит в США
00:07
Генштаб: Авиация врага нанесла 12 ударов по Курской области
00:06
ФутболДовбик забил дебютный гол в еврокубках, но его "Рома" не удержала победу над "Атлетиком"
23:53
обновляетсяВоздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА на юге Украины
23:45
"Я имею способность видеть будущее": интервью культового режиссера и сценариста Фрэнсиса Форда Копполы
23:43
Харрис заявила, что поддерживает то, как Украина видит окончание войны
Все новости...
Реклама:
Реклама: