Кроме складов, СБУ ночью ударили по аэродрому в России

Этой ночью дроны СБУ "посетили" склад боеприпасов в Тверской области и военный аэродром Шайковка в Калужской области.

Источник: собеседники УП в СБУ

Детали: В частности, успешно отработали беспилотники на 23-м арсенале главного артиллерийского управления минобороны РФ возле н.п. Октябрьский Тверской области.

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Там хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У".

После прилетов дронов на складе началась детонация, фиксируется пять очагов пожаров.

Также дроны СБУ поразили инфраструктуру военного аэродрома Шайковка, где дислоцируются самолеты стратегической авиации ТУ-22М, которые регулярно обстреливают Украину.

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Источник отмечает, что эти боеприпасы хранили для ударов по Украине.

Напомним: