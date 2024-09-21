Кроме складов, СБУ ночью ударили по аэродрому в России
Этой ночью дроны СБУ "посетили" склад боеприпасов в Тверской области и военный аэродром Шайковка в Калужской области.
Источник: собеседники УП в СБУ
Детали: В частности, успешно отработали беспилотники на 23-м арсенале главного артиллерийского управления минобороны РФ возле н.п. Октябрьский Тверской области.
Там хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У".
После прилетов дронов на складе началась детонация, фиксируется пять очагов пожаров.
Также дроны СБУ поразили инфраструктуру военного аэродрома Шайковка, где дислоцируются самолеты стратегической авиации ТУ-22М, которые регулярно обстреливают Украину.
Источник отмечает, что эти боеприпасы хранили для ударов по Украине.
Напомним:
- В Тверской области после атаки на ракетный арсенал перекрыли федеральную трассу М-9 "Балтия".
- Телеграм-каналы сообщают, якобы украинские БПЛА "поразили секретный объект", где могут храниться ракеты, при детонации которые "сотрут в труху десятки километров в округе".
- Силы обороны позже уточнили, что поразили два военных арсенала вооруженных сил РФ, где находились тысячи тонн боеприпасов, в том числе из Северной Кореи.