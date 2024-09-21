Нічна атака на склад боєприпасів у Краснодарському краї: з'явився супутниковий знімок

Проєкт Радіо Свобода "Схеми" оприлюднив супутниковий знімок наслідків нічних ударів по складу боєприпасів та поблизу військового аеродрому в Тихорецькому районі Краснодарського краю РФ.

Джерело: Схеми

наслідки удару в ніч на 21 серпня, фото: Схеми. Натисніть для збільшення

Дослівно: "На знімках з супутника Sentinel-2 за 21 вересня, що доступні на платформі EO Browser, і які є у розпорядженні "Схем" (Радіо Свобода), видні наслідки нічної атаки на російський склад боєприпасів – там триває пожежа. Цей військовий обʼєкт розташований на північ від селища Кам’яний Тихорецького району, що у Краснодарському краї Росії.

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На супутниковому знімку також видно, що пожежа триває і біля військового аеродрому міста Тихорецьк, який знаходиться неподалік від складу боєприпасів".

Деталі: Як зазначають "Схеми", на мапі OpenStreetMap ці склади позначені, як військова частина №57229-41. У російських відкритих джерелах є згадки про приналежність цього підрозділу до центру матеріально-технічного забезпечення Південного військового округу РФ.

Згідно з дослідженням вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), цей склад також називають 719-ю базою артилерійських боєприпасів. У лютому 2024 року, в CSIS повідомили, що за останній рік на цій базі спостерігається підвищена активність й помітне її збільшення. Згідно з доповіддю аналітиків CSIS, у жовтні 2023 року Білий дім підтвердив, що саме ця російська база – основна у РФ для зберігання північнокорейських боєприпасів.

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Що передувало: В ніч на 21 вересня російські медіа і телеграм-канали повідомили про пожежу і детонацію поблизу однієї з військових частин у Тихорецькому районі. Влада заявила про евакуацію місцевого населення із селища, біля якого сталося загорання.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по арсеналу "Тихорецьк" та заявили про знищення понад 2 тисяч тонн боєприпасів, зокрема й з Північної Кореї. Генштаб зазначив, що цей склад "входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів та є одним з ключових у логістичній системі російських військ".