Ночная атака на склад боеприпасов в Краснодарском крае: появился спутниковый снимок

Проект Радио Свобода "Схемы" обнародовал спутниковый снимок последствий ночных ударов по складу боеприпасов и возле военного аэродрома в Тихорецком районе Краснодарского края РФ.

Источник: Схемы

последствия удара в ночь на 21 августа, фото: Схемы. Нажмите для увеличения

Дословно: "На снимках со спутника Sentinel-2 за 21 сентября, которые доступны на платформе EO Browser, и которые есть в распоряжении "Схем" (Радио Свобода), видны последствия ночной атаки на российский склад боеприпасов – там продолжается пожар. Этот военный объект расположен к северу от поселка Каменный Тихорецкого района, что в Краснодарском крае России.

Реклама:

На спутниковом снимке также видно, что пожар продолжается и возле военного аэродрома города Тихорецк, который находится неподалеку от склада боеприпасов".

Детали: Как отмечают "Схемы", на карте OpenStreetMap эти склады обозначены, как военная часть №57229-41. В российских открытых источниках есть упоминания о принадлежности этого подразделения к центру материально-технического обеспечения Южного военного округа РФ.

Согласно исследованию вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), этот склад также называют 719-й базой артиллерийских боеприпасов. В феврале 2024 года, в CSIS сообщили, что за последний год на этой базе наблюдается повышенная активность и заметное ее увеличение. Согласно докладу аналитиков CSIS, в октябре 2023 года Белый дом подтвердил, что именно эта российская база – основная в РФ для хранения северокорейских боеприпасов.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: В ночь на 21 сентября российские медиа и телеграмм-каналы сообщили о пожаре и детонации вблизи одной из воинских частей в Тихорецком районе. Власти заявили об эвакуации местного населения из поселка, возле которого произошло возгорание.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по арсеналу "Тихорецк" и заявили об уничтожении более 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из Северной Кореи. В сообщении Генштаб отмечает, что этот склад "входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск".