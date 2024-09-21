Зеленський заявив, що Україна б'є по складах боєприпасів у Росії своєю зброєю

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна завдала ураження по арсеналах у Росії своєю зброєю, без використання зброї партнерів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Є чергове ураження арсеналу в Росії, і це був значний арсенал для окупанта… Також є хороша робота СБУ по ще одному арсеналу російських військ. Це були сховища російських тактичних ракет та керованих авіабомб – усе те, що Росія використовує для терору проти наших міст, наших позицій.

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І я хочу підкреслити: ми це робимо завдяки нашим спроможностям, нашій зброї – без тих засобів, які можуть надати партнери і які можуть значно прискорити завершення цієї війни завдяки знищенню російського наступального потенціалу.

Якби ми могли всю нашу влучність спрямувати для захисту нашої держави, якби для цього було достатньо ракет і дозволів, які можуть надати партнери – ситуація загалом у війні була б значно кращою для нашої безпеки, для безпеки України та всіх у світі, хто не хоче існувати в умовах таких агресій, як ця російська".

Деталі: Зеленський зазначив, що Україна наступного тижня продовжить переконувати партнерів у тому, що "Україні потрібна повноцінна далекобійність, і не лише наші власні дрони, не лише наші власні ракети, які поки не мають достатньої дальності, але й усе те, чим світ може бути убезпечений від терору Росії".

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За словами президента, наступний тиждень може стати "багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор".

"Щоб це сталося, рішучість наших партнерів має відповідати сміливості українців. Відповідь на питання, коли завершиться ця війна, насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги. Україна має перемогти в цій війні, може перемогти, але разом з усім світом. Наша чітка стратегія буде на столі у партнерів, у президента Сполучених Штатів", – сказав він.

Що передувало: У ніч на суботу Сили оборони України уразили два військових арсенали збройних сил РФ, де знаходилися тисячі тонн боєприпасів, в тому числі з Північної Кореї.

Також дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому Шайковка, де дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.