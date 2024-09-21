Зеленский заявил, что Украина бьет по складам боеприпасов в России своим оружием

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина нанесла поражение по арсеналам в России своим оружием, без использования оружия партнеров.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Есть очередное поражение арсенала в России, и это был значительный арсенал для оккупанта... Также есть хорошая работа СБУ по еще одному арсеналу российских войск. Это были хранилища российских тактических ракет и управляемых авиабомб – все то, что Россия использует для террора против наших городов, наших позиций.

Реклама:

И я хочу подчеркнуть: мы это делаем благодаря нашим возможностям, нашему оружию – без тех средств, которые могут предоставить партнеры и которые могут значительно ускорить завершение этой войны благодаря уничтожению российского наступательного потенциала.

Если бы мы могли всю нашу меткость направить для защиты нашего государства, если бы для этого было достаточно ракет и разрешений, которые могут предоставить партнеры – ситуация в целом в войне была бы значительно лучше для нашей безопасности, для безопасности Украины и всех в мире, кто не хочет существовать в условиях таких агрессий, как эта российская".

Детали: Зеленский отметил, что Украина на следующей неделе продолжит убеждать партнеров в том, что "Украине нужна полноценная дальнобойность, и не только наши собственные дроны, не только наши собственные ракеты, которые пока не имеют достаточной дальности, но и все то, чем мир может быть защищен от террора России".

РЕКЛАМА:

По словам президента, следующая неделя может стать "во многом определяющей для того, чтобы остановить российский террор".

"Чтобы это произошло, решимость наших партнеров должна соответствовать смелости украинцев. Ответ на вопрос, когда завершится эта война, на самом деле в том, когда решимость партнеров не будет отставать от того, что мы можем делать для нашей защиты, для нашей независимости, для нашей победы. Украина должна победить в этой войне, может победить, но вместе со всем миром. Наша четкая стратегия будет на столе у партнеров, у президента Соединенных Штатов", - сказал он.

Что предшествовало: В ночь на субботу Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил РФ, где находились тысячи тонн боеприпасов, в том числе из Северной Кореи.

Также дроны СБУ поразили инфраструктуру военного аэродрома Шайковка, где дислоцируются самолеты стратегической авиации ТУ-22М, которые регулярно обстреливают Украину.