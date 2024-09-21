Россия снова отказалась участвовать в Саммите мира
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не собирается участвовать во втором Саммите мира.
Источник: Захарова, комментарий которой распространила пресс-служба МИД РФ
Детали: Захарова назвала подготовку второго Саммита мира "очередным проявлением мошенничества англосаксов и их украинских марионеток", которые хотят "протащить абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского" в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться её поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции".
"Мы в таких "саммитах" участвовать не будем", – заявила представитель МИД РФ.
При этом она повторила российскую мантру о якобы готовности страны-агрессора к "политико-дипломатическому урегулированию" начатой РФ захватнической войны и готовности "к обсуждению действительно серьёзных предложений, учитывающих ситуацию "на земле"".
Захарова также назвала "продолжением террора" против населения РФ заход Сил обороны Украины в Курскую область и просьбу президента Украины Владимира Зеленского к партнерам о разрешении на удары западным оружием вглубь территории РФ.
"Мы с террористами разговаривать не будем", – заключила представитель страны-террориста, третий год убивающей украинцев в неспровоцированной войне.
Предыстория:
- Летом президент Владимир Зеленский заявлял, что на втором Саммите мира должны быть представители России.
- Замглавы МИД страны-агрессора Михаил Галузин заявил, что Россия не будет участвовать во втором Саммите мира и назвал "ультимативной" "формулу мира".
- После этого пресс-секретарь правителя страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "открыта" для переговоров о прекращении войны в Украине, но не доверяет украинским властям и пока Саммит мира с участием РФ не готовится.