Россия снова отказалась участвовать в Саммите мира

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не собирается участвовать во втором Саммите мира.

Источник: Захарова, комментарий которой распространила пресс-служба МИД РФ

Детали: Захарова назвала подготовку второго Саммита мира "очередным проявлением мошенничества англосаксов и их украинских марионеток", которые хотят "протащить абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского" в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться её поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции".

Реклама:

"Мы в таких "саммитах" участвовать не будем", – заявила представитель МИД РФ.

При этом она повторила российскую мантру о якобы готовности страны-агрессора к "политико-дипломатическому урегулированию" начатой РФ захватнической войны и готовности "к обсуждению действительно серьёзных предложений, учитывающих ситуацию "на земле"".

Захарова также назвала "продолжением террора" против населения РФ заход Сил обороны Украины в Курскую область и просьбу президента Украины Владимира Зеленского к партнерам о разрешении на удары западным оружием вглубь территории РФ.

РЕКЛАМА:

"Мы с террористами разговаривать не будем", – заключила представитель страны-террориста, третий год убивающей украинцев в неспровоцированной войне.

Предыстория: