Президент Ізраїлю заперечив причетність країни до вибухів пейджерів і рацій у Лівані

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заперечив причетність країни до вибухів пейджерів та рацій у Лівані цього тижня.

Джерело: президент Ізраїлю Іцхак Герцог і прем'єр Біньямін Нетаньягу, яких цитує Sky News

Деталі: Ізраїльський президент заявив, що "категорично відкидає будь-який зв'язок з тим чи іншим джерелом операції", але не надав жодних додаткових доказів цього, зазначає Sky News.

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Пряма мова Герцога: "Є багато ворогів Хезболли, досить багато в наші дні. Хезболла душить Ліван, руйнує Ліван, створює хаос в Лівані знову і знову, знову і знову. Ми тут лише для того, щоб захистити себе. Це все, що ми робимо.

І ми чітко заявляємо, що ми повинні діяти. Так, як це зробила б будь-яка нормальна країна, як це зробила б Британія чи будь-яка інша суверенна країна, щоб захистити свій народ".

Деталі: Разом з тим, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв, що Хезболла "зрозуміє послання", яке надсилає Ізраїль, якщо вона цього ще не зробила.

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У неділю ізраїльський прем'єр виступив зі свого офісу, де заявив, що Ізраїль завдав низки ударів по Хезболлі, "яких вона навіть не могла собі уявити".

"Якщо "Хезболла" не зрозуміла послання, я обіцяю вам, що вона його зрозуміє. Ми сповнені рішучості повернути наших мешканців на півночі безпечно до своїх домівок. Жодна країна не може миритися з обстрілами своїх громадян, своїх міст, і ми – держава Ізраїль – не будемо миритися з цим", - сказав він.

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