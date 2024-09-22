Президент Ізраїлю заперечив причетність країни до вибухів пейджерів і рацій у Лівані
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заперечив причетність країни до вибухів пейджерів та рацій у Лівані цього тижня.
Джерело: президент Ізраїлю Іцхак Герцог і прем'єр Біньямін Нетаньягу, яких цитує Sky News
Деталі: Ізраїльський президент заявив, що "категорично відкидає будь-який зв'язок з тим чи іншим джерелом операції", але не надав жодних додаткових доказів цього, зазначає Sky News.
Пряма мова Герцога: "Є багато ворогів Хезболли, досить багато в наші дні. Хезболла душить Ліван, руйнує Ліван, створює хаос в Лівані знову і знову, знову і знову. Ми тут лише для того, щоб захистити себе. Це все, що ми робимо.
І ми чітко заявляємо, що ми повинні діяти. Так, як це зробила б будь-яка нормальна країна, як це зробила б Британія чи будь-яка інша суверенна країна, щоб захистити свій народ".
Деталі: Разом з тим, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв, що Хезболла "зрозуміє послання", яке надсилає Ізраїль, якщо вона цього ще не зробила.
У неділю ізраїльський прем'єр виступив зі свого офісу, де заявив, що Ізраїль завдав низки ударів по Хезболлі, "яких вона навіть не могла собі уявити".
"Якщо "Хезболла" не зрозуміла послання, я обіцяю вам, що вона його зрозуміє. Ми сповнені рішучості повернути наших мешканців на півночі безпечно до своїх домівок. Жодна країна не може миритися з обстрілами своїх громадян, своїх міст, і ми – держава Ізраїль – не будемо миритися з цим", - сказав він.
Передісторія:
- 17 вересня сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем. Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання "Хезболла". Також відомо про понад 2700 поранених.
- Видання Reuters з посиланням на високопоставленого інформатора в ліванських органах безпеки повідомило, що спецслужба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5000 тайванських пейджерів, які замовило ліванське угруповання "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.
- 18 вересня у Лівані знову пролунала серія вибухів. Здетонували пристрої бездротового зв'язку – портативні радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла".
- На нараді ЦАХАЛу начальник Генштабу Герцль Халеві затвердив план оборони та наступу на "північному напрямку" від Ізраїлю, де розташований зокрема Ліван. Халеві зазначив, що "щоразу, коли ми працюємо на певному етапі, наступні два етапи вже готові, на кожному з них ціна для "Хезболли" має бути високою".