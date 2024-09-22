Президент Израиля отрицает причастность страны к взрывам пейджеров и раций в Ливане

Президент Израиля Ицхак Герцог отрицает причастность страны к взрывам пейджеров и раций в Ливане на этой неделе.

Источник: президент Израиля Ицхак Герцог и премьер Биньямин Нетаньяху, которых цитирует Sky News

Детали: Израильский президент заявил, что "категорически отвергает любую связь с тем или иным источником операции", но не предоставил никаких дополнительных доказательств этого, отмечает Sky News.

Реклама:

Прямая речь Герцога: "Есть много врагов Хезболлы, довольно много в наши дни. Хезболла душит Ливан, разрушает Ливан, создает хаос в Ливане снова и снова, снова и снова, снова и снова. Мы здесь только для того, чтобы защитить себя. Это все, что мы делаем.

И мы четко заявляем, что мы должны действовать. Так, как это сделала бы любая нормальная страна, как это сделала бы Великобритания или любая другая суверенная страна, чтобы защитить свой народ".

Детали: Вместе с тем, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Хезболла "поймет послание", которое посылает Израиль, если она этого еще не сделала.

РЕКЛАМА:

В воскресенье израильский премьер выступил из своего офиса, где заявил, что Израиль нанес ряд ударов по Хезболле, "которых она даже не могла себе представить".

"Если "Хезболла" не поняла послание, я обещаю вам, что она его поймет. Мы полны решимости вернуть наших жителей на севере безопасно в свои дома. Ни одна страна не может мириться с обстрелами своих граждан, своих городов, и мы - государство Израиль - не будем мириться с этим", - сказал он.

Предыстория: