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Президент Израиля отрицает причастность страны к взрывам пейджеров и раций в Ливане

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 сентября 2024, 18:59
Президент Израиля отрицает причастность страны к взрывам пейджеров и раций в Ливане
Ицхак Герцог, фото Getty Images

Президент Израиля Ицхак Герцог отрицает причастность страны к взрывам пейджеров и раций в Ливане на этой неделе.

Источник: президент Израиля Ицхак Герцог и премьер Биньямин Нетаньяху, которых цитирует Sky News

Детали: Израильский президент заявил, что "категорически отвергает любую связь с тем или иным источником операции", но не предоставил никаких дополнительных доказательств этого, отмечает Sky News.

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Прямая речь Герцога: "Есть много врагов Хезболлы, довольно много в наши дни. Хезболла душит Ливан, разрушает Ливан, создает хаос в Ливане снова и снова, снова и снова, снова и снова. Мы здесь только для того, чтобы защитить себя. Это все, что мы делаем.

И мы четко заявляем, что мы должны действовать. Так, как это сделала бы любая нормальная страна, как это сделала бы Великобритания или любая другая суверенная страна, чтобы защитить свой народ".

Детали: Вместе с тем, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Хезболла "поймет послание", которое посылает Израиль, если она этого еще не сделала.

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В воскресенье израильский премьер выступил из своего офиса, где заявил, что Израиль нанес ряд ударов по Хезболле, "которых она даже не могла себе представить".

"Если "Хезболла" не поняла послание, я обещаю вам, что она его поймет. Мы полны решимости вернуть наших жителей на севере безопасно в свои дома. Ни одна страна не может мириться с обстрелами своих граждан, своих городов, и мы - государство Израиль - не будем мириться с этим", - сказал он.

Предыстория:

  • 17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и в других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Ливан считает, что пейджеры взломаны и дистанционно взорваны Израилем. Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно о более 2700 раненых. 
  • Издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного информатора в ливанских органах безопасности сообщило, что спецслужба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5000 тайваньских пейджеров, которые заказала ливанская группировка "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.
  • 18 сентября В Ливане снова прогремела серия взрывов. Сдетонировали устройства беспроводной связи - портативные радиоприемники и рации группировки "Хезболла".
  • На совещании ЦАХАЛа начальник Генштаба Герцль Халеви утвердил план обороны и наступления на "северном направлении" от Израиля, где расположен в частности Ливан. Халеви отметил, что "каждый раз, когда мы работаем на определенном этапе, следующие два этапа уже готовы, на каждом из них цена для „Хезболлы" должна быть высокой".

ИзраильЛиван
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