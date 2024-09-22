Зеленський про телемарафон: Канали вільні показувати те, що хочуть

Президент Володимир Зеленський вважає, що телемарафон новин не позбавляє телеканали свободи показувати те, що вони хочуть, а "надає правду" серед дезінформації.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю американському виданню The New Yorker

Деталі: Журналіст запитав президента про можливий конфлікт між демократичними цінностями й реаліями воєнного часу у зв'язку з тим, що телемарафон транслює новини "у дуже скоординований спосіб".

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Зеленський зазначив, що "журналісти об'єдналися, тому що в перші дні війни, коли люди боялися повної окупації країни, ніхто не знав, що робити" і в країні був хаос.

Пряма мова Зеленського: "Журналісти в Україні вирішили об'єднати зусилля для боротьби з російською дезінформацією. Я хочу пояснити, що те, що новинні відділи цих телеканалів об'єдналися, не означає, що самі канали знищені. Вони існують так само, як і раніше. Вони зберегли свої місця в сітці мовлення. Вони вільні показувати те, що хочуть.

Але цей телемарафон став ресурсом для людей, які, скажімо, не мають електрики або бачать безпілотники, що літають над головою. Було багато періодів, коли навколо була всіляка дезінформація, а телемарафон надавав правду. А ви кажете, що це погано. Гаразд, якщо це так, я не наполягаю".

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Що передувало: За даними опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 8-15 серпня, більше половини українців погоджуються із тезою, що національний телемарафон втратив свою актуальність.