Зеленский о телемарафоне: Каналы вольны показывать то, что хотят

Президент Владимир Зеленский считает, что телемарафон новостей не лишает телеканалы свободы показывать то, что они хотят, а "предоставляет правду" среди дезинформации.

Источник: Зеленский в интервью американскому изданию The New Yorker

Детали: Журналист спросил президента о возможном конфликте между демократическими ценностями и реалиями военного времени в связи с тем, что телемарафон транслирует новости "очень скоординированным способом".

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Зеленский отметил, что "журналисты объединились, потому что в первые дни войны, когда люди боялись полной оккупации страны, никто не знал, что делать" и в стране был хаос.

Прямая речь Зеленского: "Журналисты в Украине решили объединить усилия для борьбы с российской дезинформацией. Я хочу объяснить, что то, что новостные отделы этих телеканалов объединились, не означает, что сами каналы уничтожены. Они существуют так же, как и раньше. Они сохранили свои места в сетке вещания. Они вольны показывать то, что хотят.

Но этот телемарафон стал ресурсом для людей, которые, скажем, не имеют электричества или видят беспилотники, летающие над головой. Было много периодов, когда вокруг была всякая дезинформация, а телемарафон предоставлял правду. А вы говорите, что это плохо. Ладно, если это так, я не настаиваю".

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Что предшествовало: По данным опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова 8-15 августа, более половины украинцев соглашаются с тезисом, что национальный телемарафон потерял свою актуальность.