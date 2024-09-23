Cупутник показав, що у Тверській області знищено 58 будівель арсеналу, залізницю і потяг
З'явилися нові супутникові знімки 23-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони Росії, розташованого поблизу селища Октябрського Тверської області, де видно, що було знищено більше 58 будівель складів, кілька відкритих майданчиків з боєприпасами, пошкоджено залізницю і знищено потяги з боєприпасами.
Джерело: американський OSINT-дослідник MT_Anderson у X із посиланням на дані супутників
Деталі: Після атаки українських дронів 21 вересня на арсенал боєприпасів у Октябрському виникла пожежа і детонація, тоді у Тверській області перекрили федеральну трасу та евакуювали станцію.
На супутникових знімках видно, що значні пошкодження отримала північна частина депо.
Більше 58 будівель складів та кілька відкритих майданчиків перетворилися на попіл або сильно пошкоджені.
Також постраждали зони завантаження боєприпасів на залізницю.
OSINT-аналітики вважають, що під час удару там були потяги з боєприпасами.
Передісторія:
- За останній тиждень у Тверській області Росії було два удари по складах з боєприпасами.
- У ніч на 18 вересня в місті Торопець Тверської області Росії через атаку дронів виникла пожежа і детонація. Губернатор області Ігор Руденя тоді розпорядився частково евакуювати населення.
- Згодом стало відомо, що успішно атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у російському населеному пункті Торопець Тверської області дрони СБУ, ГУР та ССО.
- За словами джерела, на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.
- 21 вересня дрони атакували склад боєприпасів в населеному пункті Октябрський Тверської області.