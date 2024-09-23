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Cпутник показал, что в Тверской области уничтожено 58 зданий арсенала, железная дорога и поезд

Алена ИвашкивПонедельник, 23 сентября 2024, 02:15
Cпутник показал, что в Тверской области уничтожено 58 зданий арсенала, железная дорога и поезд
фото: MT_Anderson

Появились новые спутниковые снимки 23-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России, расположенного вблизи поселка Октябрьского Тверской области, где видно, что было уничтожено более 58 зданий складов, несколько открытых площадок с боеприпасами, повреждена железная дорога и уничтожены поезда с боеприпасами.

Источник: американский OSINT-исследователь MT_Anderson в X со ссылкой на данные спутников

Детали: После атаки украинских дронов 21 сентября на арсенал боеприпасов в Октябрьском возник пожар и детонация, тогда в Тверской области перекрыли федеральную трассу и эвакуировали станцию.

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На спутниковых снимках видно, что значительные повреждения получила северная часть депо.

 
 

Более 58 зданий складов и несколько открытых площадок превратились в пепел или сильно повреждены.

 

Также пострадали зоны загрузки боеприпасов на железную дорогу.

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OSINT-аналитики считают, что во время удара там были поезда с боеприпасами.

 

Что предшествовало:

Росcиявойнавзрыв
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