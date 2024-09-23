Cпутник показал, что в Тверской области уничтожено 58 зданий арсенала, железная дорога и поезд
Появились новые спутниковые снимки 23-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России, расположенного вблизи поселка Октябрьского Тверской области, где видно, что было уничтожено более 58 зданий складов, несколько открытых площадок с боеприпасами, повреждена железная дорога и уничтожены поезда с боеприпасами.
Источник: американский OSINT-исследователь MT_Anderson в X со ссылкой на данные спутников
Детали: После атаки украинских дронов 21 сентября на арсенал боеприпасов в Октябрьском возник пожар и детонация, тогда в Тверской области перекрыли федеральную трассу и эвакуировали станцию.
На спутниковых снимках видно, что значительные повреждения получила северная часть депо.
Более 58 зданий складов и несколько открытых площадок превратились в пепел или сильно повреждены.
Также пострадали зоны загрузки боеприпасов на железную дорогу.
OSINT-аналитики считают, что во время удара там были поезда с боеприпасами.
Что предшествовало:
- За последнюю неделю в Тверской области России было два удара по складам с боеприпасами.
- В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области России из-за атаки дронов возник пожар и детонация. Губернатор области Игорь Руденя тогда распорядился частично эвакуировать население.
- Впоследствии стало известно, что успешно атаковали большой склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в российском населенном пункте Торопец Тверской области дроны СБУ, ГУР и ССО.
- По словам источника, на складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.
- 21 сентября дроны атаковали склад боеприпасов в населенном пункте Октябрьский Тверской области.