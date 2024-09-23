Десантники здійснили ще один прорив кордону з Росією

Захисники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону.

Джерело: управління комунікацій командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Дослівно: "Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України прорвали одну з ділянок російського кордону.

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Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ".

Деталі: Захисники поділилися відео із проробленням проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ "розбирають" опорний пункт противника.

Де саме вдалося прорвати ділянку кордону з РФ, бійці не повідомили.

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Передісторія:

Українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня 2024 року. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.

27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку операції у Курській області Росії, Україна взяла у полон 594 ворожі солдати і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км.

Як відомо з відкритих джерел, ядром Курської операції стали дві бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ – легендарна й потужна львівська 80-та та сформована ще торік чернівецька 82-га. На другому тижні операції до них долучилася частина не менш загартованої 95-ої бригади ДШВ.

Знати більше: "Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі"