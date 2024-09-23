Десантники совершили еще один прорыв границы с Россией

Защитники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ прорвали один из участков российской границы.

Источник: управление коммуникаций командования Десантно-штурмовых войск ВСУ

Дословно: "Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали один из участков российской границы.

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Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ".

Детали: Защитники поделились видео с проделыванием проходов в инженерных заграждениях, заход десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в пограничной полосе, где танкисты ДШВ "разбирают" опорный пункт противника.

Где именно удалось прорвать участок границы с РФ, бойцы не сообщили.

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Предыстория:

Украинская операция в Курской области началась 6 августа 2024 года. 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.

27 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала операции в Курской области России, Украина взяла в плен 594 вражеских солдата и контролирует более 100 населенных пунктов, или 1294 кв км.

Как известно из открытых источников, ядром Курской операции стали две бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ - легендарная и мощная львовская 80-я и сформированная еще в прошлом году черновицкая 82-я. На второй неделе операции к ним присоединилась часть не менее закаленной 95-й бригады ДШВ.

Знать больше: "Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше"