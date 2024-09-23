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У Кремлі заявили, що коментуватимуть план Зеленського після інформації з офіційних джерел

Альона Мазуренко Понеділок, 23 вересня 2024, 13:59
У Кремлі заявили, що коментуватимуть план Зеленського після інформації з офіційних джерел
ФОТО: GETTY IMAGES

Речник російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що Кремль буде коментувати план президента України Володимира Зеленського, яким він планує поділитися із президентом США, "за офіційними джерелами".

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Якщо і коли буде за офіційними джерелами з'являтися якась інформація, ми, звісно, її уважно вивчимо".

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Деталі: Пєсков заявив, що в Кремлі не вважають за можливе аналізувати план Зеленського, спираючись на повідомлення ЗМІ: "Поки ж дуже багато різної, зокрема, суперечливої та недостовірної інформації. Ми до цього ставимося дуже стримано".

Нагадаємо:

  • 22 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про початок візиту до США, де він має намір представити План перемоги президенту країни Джо Байдену, а також іншим лідерам країн-партнерів.
  • Очікується, що Зеленський представить детальну версію плану Байдену під час їхньої зустрічі у Вашингтоні 26 вересня. 
  • Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США представить свій "план перемоги", що передбачає отримання гарантій безпеки, сучасної зброї та фінансової допомоги для України.
  • Раніше глава держави казав, що План перемоги розрахований на рішення, які мають статися протягом жовтня-грудня 2024 року.
  • Напередодні візиту до США Зеленський заявив, що вважає "жахливою" думку, що Байден не підтримає запропонований Україною План перемоги, оскільки це призвело б до дуже довгої війни з великою кількістю загиблих.

ЗеленськийпереговориСША
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