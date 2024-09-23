У Кремлі заявили, що коментуватимуть план Зеленського після інформації з офіційних джерел

Речник російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що Кремль буде коментувати план президента України Володимира Зеленського, яким він планує поділитися із президентом США, "за офіційними джерелами".

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Якщо і коли буде за офіційними джерелами з'являтися якась інформація, ми, звісно, її уважно вивчимо".

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Деталі: Пєсков заявив, що в Кремлі не вважають за можливе аналізувати план Зеленського, спираючись на повідомлення ЗМІ: "Поки ж дуже багато різної, зокрема, суперечливої та недостовірної інформації. Ми до цього ставимося дуже стримано".

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