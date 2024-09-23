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В Кремле заявили, что будут комментировать план Зеленского после информации из официальных источников

Алена МазуренкоПонедельник, 23 сентября 2024, 13:59
В Кремле заявили, что будут комментировать план Зеленского после информации из официальных источников
ФОТО: GETTY IMAGES

Представитель российского правителя Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет комментировать план президента Украины Владимира Зеленского, которым он планирует поделиться с президентом США, "по официальным источникам".

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Если и когда будет по официальным источникам появляться какая-то информация, мы, конечно, ее внимательно изучим".

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Детали: Песков заявил, что в Кремле не считают возможным анализировать план Зеленского, опираясь на сообщения СМИ: "Пока же очень много разной, в том числе противоречивой и недостоверной информации. Мы к этому относимся очень сдержанно".

Предыстория: 

  • 22 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о начале визита в США, где он намерен представить План победы президенту страны Джо Байдену, а также другим лидерам стран-партнеров.
  • Ожидается, что Зеленский представит подробную версию плана Байдену во время их встречи в Вашингтоне 26 сентября. 
  • Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США представит свой "план победы", предусматривающий получение гарантий безопасности, современного оружия и финансовой помощи для Украины.
  • Ранее глава государства говорил, что План победы рассчитан на решения, которые должны произойти в течение октября-декабря 2024 года.
  • Накануне визита в США Зеленский заявил, что считает "ужасной" мысль, что Байден не поддержит предложенный Украиной План победы, поскольку это привело бы к очень долгой войне с большим количеством погибших.

ЗеленскийпереговорыСША
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