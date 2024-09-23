В Кремле заявили, что будут комментировать план Зеленского после информации из официальных источников

Представитель российского правителя Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет комментировать план президента Украины Владимира Зеленского, которым он планирует поделиться с президентом США, "по официальным источникам".

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Если и когда будет по официальным источникам появляться какая-то информация, мы, конечно, ее внимательно изучим".

Реклама:

Детали: Песков заявил, что в Кремле не считают возможным анализировать план Зеленского, опираясь на сообщения СМИ: "Пока же очень много разной, в том числе противоречивой и недостоверной информации. Мы к этому относимся очень сдержанно".

Предыстория: