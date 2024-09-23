Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Закон про заборону діяльності пов'язаних із РПЦ релігійних організацій набув чинності

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 вересня 2024, 16:03
Закон про заборону діяльності пов'язаних із РПЦ релігійних організацій набув чинності
фото з сайту poglyad.te.ua

Закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією набув чинності.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" було ухвалено 20 серпня 2024 року, і він набуває чинності через 30 днів із дня його опублікування, а саме в понеділок 23 вересня.

Реклама:

Водночас кілька положень документа набувають чинності пізніше.

Зокрема, наступного дня після публікації Кабінет міністрів розпочинає підготовку підзаконних актів, і за дев'ять місяців набуває чинності норма законопроєкту, яка дозволяє Державній службі з питань етнополітики та свободи совісті звертатися до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації, якщо служба встановила зв'язок її з Російською православною церквою країни-агресора.

Крім того, уряд протягом трьох місяців із дня оприлюднення цього закону має вжити заходів щодо повернення державного майна з користування іноземної релігійної організації, діяльність якої в Україні заборонено, та релігійних організацій, діяльність яких не допускається, а також протягом шести місяців здійснити заходи з повернення держмайна з користування юридичних осіб, власником, учасником яких є іноземна релігійна організація, діяльність якої заборонено в країні.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Уряд у січні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦ МП.
  • Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила в першому читанні цей законопроєкт.
  • 23 липня 2024 року народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через відмову розглядати законопроєкт про заборону УПЦ МП, тим самим зірвавши пленарне засідання. 
  • 20 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть унеможливити діяльність УПЦ МП.

Читайте також: Закон Божий. Як і коли Рада хоче заборонити Московський патріархат

УПЦ МПзаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Наступного року Росія планує збільшити витрати на оборону на $30 млрд, але приховує це

футзалУкраїна вперше за 28 років вийшла до півфіналу чемпіонату світу

Зеленський розповів про підготовку до "Рамштайну": Маємо визначитись, як посилити тиск на РФ

У понеділок відключень електроенергії не прогнозують

інфографікаВ Україну суне осінній холод

Ізраїль ліквідував ще одного командира "Хезболли", таким чином знищивши майже все їхнє керівництво

Усі новини...
УПЦ МП
Після обшуків СБУ повідомила про підозру архімандриту київського монастиря УПЦ МП
СБУ прийшла з обшуками в монастир УПЦ МП в центрі Києва – джерело
Єленський: У Московського патріархату вимоги, як путінські "виведіть війська з Запоріжжя"
Останні новини
08:04
фото Президент Латвії впав з велосипеда та травмував руку: "Велосезон завершився"
08:01
Максим "Непийпиво". Ким був та про що мовчав боєць із ДРГ Святоші, що полягла на Брянщині
07:51
ЗСУ за добу відмінусували 1 250 окупантів і 27 ББМ
07:36
Ультраправі в лідерах на виборах в Австрії – попередні результати
07:31
Росія атакувала Миколаївщину: спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури
07:18
Над Сумщиною збили 8 "Шахедів" – ОВА
06:50
Гельсінська комісія просить визнати Росію постійною загрозою глобальній безпеці
06:40
КМВА: Усі "Шахеди", що атакували Київ, вдалося знешкодити
05:38
CNN: Байден планує розмову з Нетаньяху, щоб уникнути тотальної війни на Близькому Сході
04:50
доповненоУ Києві та області працювала ППО
Усі новини...
Реклама:
Реклама: