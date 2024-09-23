Закон про заборону діяльності пов'язаних із РПЦ релігійних організацій набув чинності

Закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією набув чинності.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" було ухвалено 20 серпня 2024 року, і він набуває чинності через 30 днів із дня його опублікування, а саме в понеділок 23 вересня.

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Водночас кілька положень документа набувають чинності пізніше.

Зокрема, наступного дня після публікації Кабінет міністрів розпочинає підготовку підзаконних актів, і за дев'ять місяців набуває чинності норма законопроєкту, яка дозволяє Державній службі з питань етнополітики та свободи совісті звертатися до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації, якщо служба встановила зв'язок її з Російською православною церквою країни-агресора.

Крім того, уряд протягом трьох місяців із дня оприлюднення цього закону має вжити заходів щодо повернення державного майна з користування іноземної релігійної організації, діяльність якої в Україні заборонено, та релігійних організацій, діяльність яких не допускається, а також протягом шести місяців здійснити заходи з повернення держмайна з користування юридичних осіб, власником, учасником яких є іноземна релігійна організація, діяльність якої заборонено в країні.

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Передісторія:

Уряд у січні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦ МП.

Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила в першому читанні цей законопроєкт.

23 липня 2024 року народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через відмову розглядати законопроєкт про заборону УПЦ МП, тим самим зірвавши пленарне засідання.

20 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть унеможливити діяльність УПЦ МП.

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