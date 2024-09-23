Закон про заборону діяльності пов'язаних із РПЦ релігійних організацій набув чинності
Закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією набув чинності.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" було ухвалено 20 серпня 2024 року, і він набуває чинності через 30 днів із дня його опублікування, а саме в понеділок 23 вересня.
Водночас кілька положень документа набувають чинності пізніше.
Зокрема, наступного дня після публікації Кабінет міністрів розпочинає підготовку підзаконних актів, і за дев'ять місяців набуває чинності норма законопроєкту, яка дозволяє Державній службі з питань етнополітики та свободи совісті звертатися до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації, якщо служба встановила зв'язок її з Російською православною церквою країни-агресора.
Крім того, уряд протягом трьох місяців із дня оприлюднення цього закону має вжити заходів щодо повернення державного майна з користування іноземної релігійної організації, діяльність якої в Україні заборонено, та релігійних організацій, діяльність яких не допускається, а також протягом шести місяців здійснити заходи з повернення держмайна з користування юридичних осіб, власником, учасником яких є іноземна релігійна організація, діяльність якої заборонено в країні.
Передісторія:
- Уряд у січні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦ МП.
- Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила в першому читанні цей законопроєкт.
- 23 липня 2024 року народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через відмову розглядати законопроєкт про заборону УПЦ МП, тим самим зірвавши пленарне засідання.
- 20 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть унеможливити діяльність УПЦ МП.
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