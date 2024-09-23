Закон о запрете деятельности связанных с РПЦ религиозных организаций вступил в силу

Закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, вступил в силу.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" был принят 20 августа 2024 года и вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, а именно в понедельник 23 сентября.

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В то же время несколько положений документа вступают в силу позже.

В частности, на следующий день после публикации Кабинет министров начинает подготовку подзаконных актов, и через девять месяцев вступает в силу норма законопроекта, которая позволяет Государственной службе по вопросам этнополитики и свободы совести обращаться в суд с иском о прекращении деятельности религиозной организации, если служба установила связь ее с Русской православной церковью страны-агрессора.

Кроме того, правительство в течение трех месяцев со дня обнародования этого закона должно принять меры по возврату государственного имущества из пользования иностранной религиозной организации, деятельность которой в Украине запрещена, и религиозных организаций, деятельность которых не допускается, а также в течение шести месяцев принять меры по возврату госимущества из пользования юридических лиц, владельцем, участником которых является иностранная религиозная организация, деятельность которой запрещена в стране.

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Предыстория:

Правительство в январе 2023 года зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №8371 о запрете в Украине религиозных организаций, согласно которому может быть прекращена деятельность УПЦ МП.

Верховная Рада 19 октября 2023 года приняла в первом чтении этот законопроект.

23 июля народные депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады из-за отказа рассматривать законопроект о запрете УПЦ МП, тем самым сорвав пленарное заседание.

20 августа Верховная Рада приняла в целом законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, которым могут сделать невозможным деятельность УПЦ МП.

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