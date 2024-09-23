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У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок недільного обстрілу зросла до 22

Тетяна ОлійникПонеділок, 23 вересня 2024, 20:44
У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок недільного обстрілу зросла до 22
Фото - дснс

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю 22 вересня зросла до 22.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Запоріжжя: до 22 зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу

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Зокрема, серед травмованих 13 жінок, 7 чоловіків та двоє дітей. Врятовано 27 мешканців міста. У лікарні залишаються дві жінки, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості".

 
фото - дснс

Деталі: Упродовж дня рятувальники разом із працівниками комунальної аварійно-рятувальної служби розбирали нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів будинків.

 
фото - дснс

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Запоріжжявійна
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