В Запорожье количество пострадавших в результате воскресного обстрела возросло до 22
Понедельник, 23 сентября 2024, 20:44
Количество пострадавших в результате российского удара по Запорожью 22 сентября возросло до 22.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Запорожье: до 22 возросло количество пострадавших в результате обстрела
Реклама:
В частности, среди травмированных 13 женщин, 7 мужчин и двое детей. Спасены 27 жителей города. В больнице остаются две женщины, медики оценивают их состояние как средней тяжести".
Детали: В течение дня спасатели вместе с работниками коммунальной аварийно-спасательной службы разбирали неустойчивые разрушенные конструкции с верхних этажей домов.
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- Поздно вечером 22 сентября из-за российской атаки управляемыми авиабомбами на Запорожье есть раненные, среди них ребенок.
- В полиции добавили, что оккупанты в период с 22:19 до 23:04 22 сентября нанесли 7 ударов (предварительно, КАБами) по территории областного центра и района. Вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры.