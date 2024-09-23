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В Запорожье количество пострадавших в результате воскресного обстрела возросло до 22

Татьяна ОлейникПонедельник, 23 сентября 2024, 20:44
В Запорожье количество пострадавших в результате воскресного обстрела возросло до 22
Фото - гсчс

Количество пострадавших в результате российского удара по Запорожью 22 сентября возросло до 22.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Запорожье: до 22 возросло количество пострадавших в результате обстрела

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В частности, среди травмированных 13 женщин, 7 мужчин и двое детей. Спасены 27 жителей города. В больнице остаются две женщины, медики оценивают их состояние как средней тяжести".

 
фото - гсчс

Детали: В течение дня спасатели вместе с работниками коммунальной аварийно-спасательной службы разбирали неустойчивые разрушенные конструкции с верхних этажей домов.

 
фото - гсчс

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Запорожьевойна
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