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Для сприяння миру в Україні треба зупинити військову співпрацю Росії з Іраном, КНДР і Китаєм – Блінкен

Ольга Глущенко Середа, 25 вересня 2024, 00:58
Для сприяння миру в Україні треба зупинити військову співпрацю Росії з Іраном, КНДР і Китаєм – Блінкен
ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО: GETTY

Державний секретар США Ентоні Блінкен переконаний, що для сприяння миру в Україні потрібно зупинити спроби Ірану, КНДР, а також Китаю підживлювати агресію, а також підтримати мирні ініціативи України.

Джерело: Блінкен під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок, присвяченому ситуації в Україні, цитує Укрінформ

Пряма мова Блінкена: "Є два негайних і взаємопов’язаних кроки, які ми повинні зробити. По-перше, ми маємо відповісти на зростаючу співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном".

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Деталі: Держсекретар США нагадав, що Іран постачає БпЛА в Росію та побудував завод з виробництва безпілотників у РФ, а буквально кілька тижнів тому "передав Росії сотні балістичних ракет малої дальності". Тим часом КНДР доставляє в Росію потяги зі зброєю та боєприпасами, в тому числі, ракетно-пускові установки та мільйони артилерійських снарядів.

Пряма мова Блінкена: "Ці дії Ірану, Північної Кореї та Росії порушили численні резолюції Ради Безпеки ООН, за які проголосувала РФ та як постійний член несе особливу відповідальність за їхнє виконання".

Деталі: Блінкен також підкреслив, що це – вулиця з двостороннім рухом, і КНДР разом з Іраном отримують від Росії допомогу, щоби обійти санкції та надалі дестабілізувати ситуацію у своїх регіонах.

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Пряма мова Блінкена: "Північна Корея та Іран не єдині, хто допомагає Росії. Китай, ще один постійний член цієї Ради, є провідним постачальником верстатів, мікроелектроніки та інших товарів, які Росія використовує для відновлення, поповнення запасів, нарощування своєї військової машини та підтримки своєї жорстокої агресії".

"Є глибока різниця: Росія – це агресор, Україна – жертва. Росія бореться, щоби завойовувати, Україна бореться за виживання. Якщо інші країни припинять підтримувати Росію, вторгнення Путіна скоро закінчиться. Якщо не підтримувати Україну, Україна може швидко припинити існування".

Деталі: У цьому зв’язку Блінкен підкреслив, що другий крок, який можуть зробити члени Ради Безпеки ООН підтримати ініціативи України до справедливого й стійкого миру.

Пряма мова Блінкена: "Україна неодноразово заявляла, що дипломатія є єдиним способом покласти край цій війні, і що вона готова до переговорів. З іншого боку, Путін не зацікавлений у такому мирі".

"Зупинити тих, хто сприяє та підживлює агресію Путіна, й вимагати справедливого миру з дотриманням принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй".

Росіявійна
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