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Для содействия миру в Украине надо остановить военное сотрудничество России с Ираном, КНДР и Китаем – Блинкен

Ольга ГлущенкоСреда, 25 сентября 2024, 00:58
Для содействия миру в Украине надо остановить военное сотрудничество России с Ираном, КНДР и Китаем – Блинкен
ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО: GETTY

Государственный секретарь США Энтони Блинкен убежден, что для содействия миру в Украине нужно остановить попытки Ирана, КНДР, а также Китая подпитывать агрессию, а также поддержать мирные инициативы Украины.

Источник: Блинкен во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, посвященном ситуации в Украине, цитирует Укринформ

Прямая речь Блинкена: "Есть два немедленных и взаимосвязанных шага, которые мы должны сделать. Во-первых, мы должны ответить на растущее сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном".

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Детали: Госсекретарь США напомнил, что Иран поставляет БпЛА в Россию и построил завод по производству беспилотников в РФ, а буквально несколько недель назад "передал России сотни баллистических ракет малой дальности". Тем временем КНДР доставляет в Россию поезда с оружием и боеприпасами, в том числе, ракетно-пусковые установки и миллионы артиллерийских снарядов.

Прямая речь Блинкена: "Эти действия Ирана, Северной Кореи и России нарушили многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, за которые проголосовала РФ и как постоянный член несет особую ответственность за их выполнение".

Детали: Блинкен также подчеркнул, что это - улица с двусторонним движением, и КНДР вместе с Ираном получают от России помощь, чтобы обойти санкции и в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в своих регионах.

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Прямая речь Блинкена: "Северная Корея и Иран не единственные, кто помогает России. Китай, еще один постоянный член этого Совета, является ведущим поставщиком станков, микроэлектроники и других товаров, которые Россия использует для восстановления, пополнения запасов, наращивания своей военной машины и поддержки своей жестокой агрессии".

"Есть глубокая разница: Россия - это агрессор, Украина - жертва. Россия борется, чтобы завоевывать, Украина борется за выживание. Если другие страны прекратят поддерживать Россию, вторжение Путина скоро закончится. Если не поддерживать Украину, Украина может быстро прекратить существование".

Детали: В этой связи Блинкен подчеркнул, что второй шаг, который могут сделать члены Совета Безопасности ООН поддержать инициативы Украины к справедливому и устойчивому миру.

Прямая речь Блинкена: "Украина неоднократно заявляла, что дипломатия является единственным способом положить конец этой войне, и что она готова к переговорам. С другой стороны, Путин не заинтересован в таком мире".

"Остановить тех, кто способствует и подпитывает агрессию Путина, и требовать справедливого мира с соблюдением принципов Устава Организации Объединенных Наций".

Росcиявойна
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