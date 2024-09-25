У Трампа кажуть, що не планували його зустрічі із Зеленським – ЗМІ

За даними ЗМІ, зустріч президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти США Дональда Трампа не запланована.

Джерело: The Associated Press

Дослівно АР: "Представник штабу Трампа заявив у вівторок, що кандидат від республіканців не зустрінеться цього тижня з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває з візитом у США для участі у відкритті Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй".

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Деталі: Видання зазначає, що, за словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, жодної зустрічі між ними не було заплановано, незважаючи на заяву українських чиновників минулого тижня, в якій йшлося про те, що Зеленський планував зустрітися з колишнім президентом США.

У публікації також йдеться про те, що у вівторок Дональд Трамп похвалив військовий досвід Росії в історичних конфліктах і висміяв американську допомогу Україні, вкотре запевнивши, що в разі обрання президентом він швидко завершить війну, розпочату Москвою.

Виступаючи в Савані, штат Джорджія, Трамп висміяв часте повторення президента Джо Байдена про те, що США будуть підтримувати українські збройні сили, поки Київ не виграє війну.

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Дослівно АР: "Він згадав два давні конфлікти, щоб показати, що Москва не програє – роль колишнього Радянського Союзу в перемозі над Адольфом Гітлером і нацистами у Другій світовій війні в 1940-х роках і невдале вторгнення французького імператора Наполеона Бонапарта в Росію більш ніж століттям раніше".

Деталі: Трамп наполягав на тому, що США повинні "забратися геть", хоча і не уточнив, як саме він буде вести переговори про припинення участі США у війні.

Що передувало: Трамп назвав президента України "найкращим продавцем в історії".

Передісторія:

Раніше Трамп заявляв, що у разі перемоги зможе "добре поладнати" з Росією та Китаєм.

Як відомо, Трамп неодноразово заявляв, що знає, як завершити війну в Україні. На дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.

Гарріс своєю чергою заявила, що якби останні роки президентом був він, а не Джо Байден, це стало б катастрофою для України та Східної Європи.

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