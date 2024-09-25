Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Трампа кажуть, що не планували його зустрічі із Зеленським – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 25 вересня 2024, 06:02
У Трампа кажуть, що не планували його зустрічі із Зеленським – ЗМІ
Дональд Трамп, фото: Getty Images

За даними ЗМІ, зустріч президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти США Дональда Трампа не запланована.

Джерело: The Associated Press

Дослівно АР: "Представник штабу Трампа заявив у вівторок, що кандидат від республіканців не зустрінеться цього тижня з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває з візитом у США для участі у відкритті Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй".

Реклама:

Деталі: Видання зазначає, що, за словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, жодної зустрічі між ними не було заплановано, незважаючи на заяву українських чиновників минулого тижня, в якій йшлося про те, що Зеленський планував зустрітися з колишнім президентом США.

У публікації також йдеться про те, що у вівторок Дональд Трамп похвалив військовий досвід Росії в історичних конфліктах і висміяв американську допомогу Україні, вкотре запевнивши, що в разі обрання президентом він швидко завершить війну, розпочату Москвою.

Виступаючи в Савані, штат Джорджія, Трамп висміяв часте повторення президента Джо Байдена про те, що США будуть підтримувати українські збройні сили, поки Київ не виграє війну.

РЕКЛАМА:

Дослівно АР: "Він згадав два давні конфлікти, щоб показати, що Москва не програє – роль колишнього Радянського Союзу в перемозі над Адольфом Гітлером і нацистами у Другій світовій війні в 1940-х роках і невдале вторгнення французького імператора Наполеона Бонапарта в Росію більш ніж століттям раніше".

Деталі: Трамп наполягав на тому, що США повинні "забратися геть", хоча і не уточнив, як саме він буде вести переговори про припинення участі США у війні.

Що передувало: Трамп назвав президента України "найкращим продавцем в історії".

Передісторія:

  • Раніше Трамп заявляв, що у разі перемоги зможе "добре поладнати" з Росією та Китаєм.
  • Як відомо, Трамп неодноразово заявляв, що знає, як завершити війну в Україні. На дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.
  • Гарріс своєю чергою заявила, що якби останні роки президентом був він, а не Джо Байден, це стало б катастрофою для України та Східної Європи.

Читайте також: Трамп знімає санкції? Чи дійсно кандидат у президенти США планує послаблення обмежень проти РФ

ТрампЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Те, що допомагає обороні Ізраїлю, може працювати і в Україні

футболЛіга Європи: "Гоффенгайм" – "Динамо". ОНЛАЙН

Фіцо заявив, що хоче "нормальних відносин" з Росією після її війни проти України

ОГП: Кількість випадків домашнього насилля в Україні за рік зросла на 80%

Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Вугледара: Життя важливіші за будь-які забудови

Новий генсек НАТО прибув до Києва

Усі новини...
Трамп
Трамп пообіцяв "вивести" США з війни в Україні в разі своєї перемоги
Трамп назвав Зеленського "найкращим продавцем в історії"
Зеленський не вірить, що Трамп дійсно знає, як зупинити війну
Останні новини
20:35
фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук
20:23
футзалВизначився суперник України у бронзовому фіналі чемпіонату світу
20:15
ВІДЕОНа Сонці відбувся потужний спалах: він може спричинити північні сяйва на Землі
20:02
Зеленський: Те, що допомагає обороні Ізраїлю, може працювати і в Україні
20:01
Німецька "подруга Путіна" хоче з ним переговорів і звинувачує в усьому США
20:00
Третину нових російських компаній у 2024 році зареєстрували китайці – росЗМІ
19:40
футболЛіга Європи: "Гоффенгайм" – "Динамо". ОНЛАЙН
19:33
Чому Сили оборони вийшли з Вугледару та що буде далі – подкаст "Кляті питання"
19:30
Ще кілька століть тому узбережжя Європи вкривали великі устричні рифи: чому вони зникли
19:27
Удар РФ по Полтаві 3 вересня: кількість жертв зросла до 59, у лікарні померла ще одна людина
Усі новини...
Реклама:
Реклама: