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У Трампа говорят, что не планировали его встречи с Зеленским - СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 25 сентября 2024, 06:02
У Трампа говорят, что не планировали его встречи с Зеленским - СМИ
Дональд Трамп, фото: Getty Images

По данным СМИ, встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа не запланирована.

Источник: The Associated Press

Дословно АР: "Представитель штаба Трампа заявил во вторник, что кандидат от республиканцев не встретится на этой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится с визитом в США для участия в открытии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций".

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Детали: Издание отмечает, что, по словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, никакой встречи между ними не было запланировано, несмотря на заявление украинских чиновников на прошлой неделе, в котором говорилось о том, что Зеленский планировал встретиться с бывшим президентом США.

В публикации также говорится о том, что во вторник Дональд Трамп похвалил военный опыт России в исторических конфликтах и высмеял американскую помощь Украине, в очередной раз заверив, что в случае избрания президентом он быстро завершит войну, начатую Москвой.

Выступая в Саванне, штат Джорджия, Трамп высмеял частое повторение президента Джо Байдена о том, что США будут поддерживать украинские вооруженные силы, пока Киев не выиграет войну.

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Дословно АР: "Он вспомнил два давних конфликта, чтобы показать, что Москва не проиграет - роль бывшего Советского Союза в победе над Адольфом Гитлером и нацистами во Второй мировой войне в 1940-х годах и неудачное вторжение французского императора Наполеона Бонапарта в Россию более чем столетием ранее".

Детали: Трамп настаивал на том, что США должны "убраться вон", хотя и не уточнил, как именно он будет вести переговоры о прекращении участия США в войне.

Что предшествовало: Трамп назвал президента Украины "лучшим продавцом в истории".

  • Ранее Трамп заявлял, что в случае победы сможет "хорошо поладить" с Россией и Китаем.
  • Как известно, Трамп неоднократно заявлял, что знает, как завершить войну в Украине. На дебатах с вице-президентом Камалой Харрис уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.
  • Харрис в свою очередь заявила, что если бы последние годы президентом был он, а не Джо Байден, это стало бы катастрофой для Украины и Восточной Европы.

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ТрампЗеленский
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