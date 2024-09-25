У Кремлі заявили, що примусити Росію до миру неможливо
Прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що бажання України примусити Росію до миру є "абсолютно фатальною помилкою", бо це нібито неможливо зробити.
Джерело: російський "Інтерфакс", російські Telegram-канали, які поширюють аудіокоментар Пєскова
Деталі: Журналіст російського видання процитував заяву президента України на засіданні Радбезу ООН, де Володимир Зеленський сказав, що очільник Кремля Володимир Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що не зупиниться сам, тому Росію можна тільки примусити до миру. Він запитав прессекретаря глави РФ, чи можливо країну-агресора примусити до миру.
Пряма мова Пєскова: "Така позиція є фатальною помилкою, це глибока помилка".
Деталі: Він також у традиційній для Кремля манері вкотре пригрозив "наслідками" для української влади.
"Примусити Росію до миру неможливо. Росія власне є прихильницею миру, але з умовою забезпечення засад її безпеки і виконання тих завдань, які стоять перед СВО (так у Росії підміняють поняття війна – ред.). Але без досягнення цих цілей примусити Росію неможливо", – сказав Пєсков.
Передісторія:
- 22 вересня президент Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в заходах в рамках тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.
- Під час візиту до США Зеленський планує представити детальну версію свого плану перемоги президенту Джо Байдену. Зустріч глав держав запланована на 26 вересня. Також Зеленський хотів ознайомити зі своїм планом кандидатів у президенти – Камалу Гарріс і Дональда Трампа.
- Раніше Зеленський розкрив, що план складається з чотирьох пунктів про посилення обороноздатності України "плюс один, який нам потрібен після війни".
- Також глава держави сказав, що "план перемоги" розрахований на рішення, які мають статися протягом жовтня-грудня 2024 року.
- ЗМІ писали, що так званий план перемоги Зеленського передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.