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У Кремлі заявили, що примусити Росію до миру неможливо

Ірина БалачукСереда, 25 вересня 2024, 12:26
У Кремлі заявили, що примусити Росію до миру неможливо
Прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що бажання України примусити Росію до миру є "абсолютно фатальною помилкою", бо це нібито неможливо зробити.

Джерело: російський "Інтерфакс", російські Telegram-канали, які поширюють аудіокоментар Пєскова 

Деталі: Журналіст російського видання процитував заяву президента України на засіданні Радбезу ООН, де Володимир Зеленський сказав, що очільник Кремля Володимир Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що не зупиниться сам, тому Росію можна тільки примусити до миру. Він запитав прессекретаря глави РФ, чи можливо країну-агресора примусити до миру.

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Пряма мова Пєскова: "Така позиція є фатальною помилкою, це глибока помилка".

Деталі: Він також у традиційній для Кремля манері вкотре пригрозив "наслідками" для української влади.

"Примусити Росію до миру неможливо. Росія власне є прихильницею миру, але з умовою забезпечення засад її безпеки і виконання тих завдань, які стоять перед СВО (так у Росії підміняють поняття війна – ред.). Але без досягнення цих цілей примусити Росію неможливо", – сказав Пєсков.

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Передісторія:

РосіяПутінмир
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