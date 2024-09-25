В Кремле заявили, что принудить Россию к миру невозможно

Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявил, что желание Украины принудить Россию к миру является "абсолютно фатальной ошибкой", потому что это якобы невозможно сделать.

Источник: российский "Интерфакс", российские Telegram-каналы, которые распространяют аудиокомментарий Пескова

Детали: Журналист российского издания процитировал заявление президента Украины на заседании Совбеза ООН, где Владимир Зеленский сказал, что глава Кремля Владимир Путин нарушил так много международных норм и правил, что не остановится сам, поэтому Россию можно только принудить к миру. Он спросил пресс-секретаря главы РФ, возможно ли страну-агрессора принудить к миру.

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Прямая речь Пескова: "Такая позиция является фатальной ошибкой, это глубочайше заблуждение".

Детали: Он также в традиционной для Кремля манере в который раз пригрозил "последствиями" для украинских властей.

"Принудить Россию к миру невозможно. Россия собственно является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед СВО (так в России подменяют понятие война – ред.). Но без достижения этих целей принудить Россию невозможно", – сказал Песков.

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