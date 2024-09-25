В Кремле заявили, что принудить Россию к миру невозможно
Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявил, что желание Украины принудить Россию к миру является "абсолютно фатальной ошибкой", потому что это якобы невозможно сделать.
Источник: российский "Интерфакс", российские Telegram-каналы, которые распространяют аудиокомментарий Пескова
Детали: Журналист российского издания процитировал заявление президента Украины на заседании Совбеза ООН, где Владимир Зеленский сказал, что глава Кремля Владимир Путин нарушил так много международных норм и правил, что не остановится сам, поэтому Россию можно только принудить к миру. Он спросил пресс-секретаря главы РФ, возможно ли страну-агрессора принудить к миру.
Прямая речь Пескова: "Такая позиция является фатальной ошибкой, это глубочайше заблуждение".
Детали: Он также в традиционной для Кремля манере в который раз пригрозил "последствиями" для украинских властей.
"Принудить Россию к миру невозможно. Россия собственно является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед СВО (так в России подменяют понятие война – ред.). Но без достижения этих целей принудить Россию невозможно", – сказал Песков.
Предыстория:
- 22 сентября президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
- Во время визита в США Зеленский планирует представить подробную версию своего плана победы президенту Джо Байдену. Встреча глав государств запланирована на 26 сентября. Также Зеленский хотел ознакомить со своим планом кандидатов в президенты – Камалу Харрис и Дональда Трампа.
- Ранее Зеленский раскрыл, что план состоит из четырех пунктов об усилении обороноспособности Украины "плюс один, который нам нужен после войны".
- Также глава государства сказал, что "план победы" рассчитан на решения, которые должны произойти в течение октября-декабря 2024 года.
- СМИ писали, что так называемый план победы Зеленского предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.