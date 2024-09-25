"Антивакцинатор" Стахив получил новые подозрения: "засветил" расположение ТЦК и мошенничал

Служба безопасности Украины, Национальная полиция и прокуратура собрали доказательную базу для объявления нового подозрения львовскому блогеру Остапу Стахиву, который ранее получил подозрение за попытки захвата государственной власти в Украине.

Источник: Офис генпрокурора, Нацполиция, СБУ, УП, "Укринформ"

Детали: В сообщении правоохранителей не указано имя фигуранта, но по обстоятельствам дела и данным УП, речь идет о Стахиве, у которого 25 сентября прошли обыски.

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Теперь ему инкриминируют распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины и мошенничество (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины).

Как известно, за несколько месяцев до начала полномасштабной войны фигурант подстрекал людей устраивать массовые беспорядки и захватывать госучреждения под видом "движения антивакцинаторов".

Находясь в статусе обвиняемого во время полномасштабного вторжения, фигурант продолжил антиукраинскую деятельность, отмечает спецслужба.

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Через собственные аккаунты в соцсетях "блогер" распространял деструктивный контент.

Кроме этого по данным следствия, в январе 2024 года Стахив, позиционируя себя активистом, вел прямой эфир со своим подписчиком.

Во время эфира он распространил информацию о расположении личного состава одного из отделов ТЦК Ровенской области, с возможностью их идентификации на местности.

В дальнейшем подозреваемый публично распространил видеозапись прямого эфира на собственной странице в Facebook и Telegram-канале. Такая информация могла быть использована страной-агрессором в ходе ведения войны, отмечают в Офисе генпрокурора.

Кроме этого, подозреваемый реализовал преступную схему завладения средствами граждан под предлогом обучения в Интернете.

Стахив организовал онлайн-курсы "журналистики", на которых, среди прочего, учил своих последователей противодействовать мобилизации в Украине.

Стоимость курсов составляла 7 тысяч гривен с одного слушателя. По завершению обучения фигурант обещал своим клиентам удостоверение журналистов международного образца.

Впрочем, вместо обещанных документов, он выдавал "выпускникам" фиктивные удостоверения местной газеты, которая потеряла аккредитацию еще весной этого года ("Галицкі вісті" -ред.).

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к подрывной деятельности против Украины.

Обновлено: Как сообщил "Укринформ", Галицкий районный суд Львова перенес избрание меры пресечения псевдоактивисту Остапу Стахиву на 10.00 27 сентября в связи с отсутствием подозреваемого в суде.

Прокуроры заявили, что повестка Стахиву была вручена, но он отказался расписываться в этом, объяснил, что плохо себя чувствует и нуждается в адвокате.

Что предшествовало: Остап Стахив во времена пандемии ковида был одним из руководителей движения антивакцинаторов. В ноябре 2021 года Служба безопасности Украины объявила Стахиву подозрение в свержении государственного строя. Он проходил психиатрическую экспертизу.