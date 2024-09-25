В Офісі президента відреагували на заяви Путіна щодо ядерної зброї
Середа, 25 вересня 2024, 22:15
У Офісі президента України назвали шантажем заяви кремлівського лідера Володимира Путіна про розширення російської доктрини ядерного стримування.
Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак
Пряма мова: "Окрім ядерного шантажу в РФ більше немає нічого, жодних інших інструментів залякування світу.
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Ці інструменти не спрацюють".
Що передувало:
Путін заявив про розширення російської доктрини ядерного стримування. За його словами, ядерна відповідь послідує при "достовірній інформації про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу". Це "літаки стратегічної і тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати".