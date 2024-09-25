Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Офісі президента відреагували на заяви Путіна щодо ядерної зброї

Тетяна ОлійникСереда, 25 вересня 2024, 22:15
В Офісі президента відреагували на заяви Путіна щодо ядерної зброї
Андрій Єрмак. Фото - Getty Images

У Офісі президента України назвали шантажем заяви кремлівського лідера Володимира Путіна про розширення російської доктрини ядерного стримування.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак

Пряма мова: "Окрім ядерного шантажу в РФ більше немає нічого, жодних інших інструментів залякування світу.

Реклама:

Ці інструменти не спрацюють".

Що передувало:

Путін заявив про розширення російської доктрини ядерного стримування. За його словами, ядерна відповідь послідує при "достовірній інформації про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу". Це "літаки стратегічної і тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати".

Офіс президентаПутінАндрій Єрмакядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Зеленський: Те, що працює в небі Ізраїлю, може працювати і в Україні

Усі новини...
Офіс президента
Єрмак: Запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги
Подоляк про план перемоги: Жодного заморожування, припинення вогню і передачі Росії територій
Уряд Єрмака
Останні новини
10:00
На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина
09:54
Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:41
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль
09:40
Можуть "усміхатися": вчені з'ясували, як спілкуються дельфіни
09:35
Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
09:32
Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії
09:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
09:22
відео"Рома" з Довбиком сенсаційно поступилась шведському "Ельфсборгу" у Лізі Європи
09:18
ППО знищила 9 із 19 "Шахедів" ворога
08:44
Генштаб: Окупанти 142 рази атакували позиції ЗСУ – найгарячіше на Покровському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: