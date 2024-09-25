В Офисе президента отреагировали на заявления Путина о ядерном оружии
Среда, 25 сентября 2024, 22:15
В Офисе президента Украины назвали шантажом заявления кремлевского лидера Владимира Путина о расширении российской доктрины ядерного сдерживания.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак
Прямая речь: "Кроме ядерного шантажа в РФ больше нет ничего, никаких других инструментов запугивания мира.
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Эти инструменты не сработают".
Что предшествовало:
- Путин заявил о расширении российской доктрины ядерного сдерживания. По его словам, ядерный ответ последует при "достоверной информации о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения". Это "самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты".