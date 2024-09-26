Над Києвом збили десяток БпЛА: пошкоджені 20 авто, пожежу вже загасили – КМВА   

Сили протиповітряної оборони зафіксували, що у напрямку столиці летіли понад півтора десятка безпілотників, бойова робота про них тривала протягом 5 годин, у результаті чого десяток дронів вдалося знищити, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Джерело: КМВА та ДСНС у Telegram

Пряма мова Попка: "Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів. (Точну кількість та тип БпЛА у своїх звітах оприлюднять Повітряні сили)".

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Деталі: Спершу Попко повідомив про те, що одна дитина дістала поранення. Аде пізніше у КМВА зазачили, що інформація про постраждалу дитину не підтвердилася.

Фото ДСНС

У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки у Печерському районі сталася розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки з подальшим горінням. Пожежу уже загасили.

фото ДСНС

Пошкоджені близько 20 автомобілів. У чотирьох житлових будинках вибиті вікна.

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фото ДСНС

Також уламки впали на території дитячого садочку.

Передісторія: