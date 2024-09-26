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Над Киевом сбили десяток БпЛА: повреждены 20 авто, пожар уже потушили – КГВА  

Ирина БалачукЧетверг, 26 сентября 2024, 07:40
Над Киевом сбили десяток БпЛА: повреждены 20 авто, пожар уже потушили – КГВА  
Фото ГСЧС

Силы противовоздушной обороны зафиксировали, что в направлении столицы летели более полутора десятков беспилотников, боевая работа о них продолжалась в течение 5 часов, в результате чего десяток дронов удалось уничтожить, сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Источник: КГВА и ГСЧС в Telegram

Прямая речь Попко: "Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десяток российских ударных дронов (точное количество и тип БпЛА в своих отчетах обнародуют Воздушные силы).

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Детали: Сначала Попко сообщил о том, что один ребенок получил ранения. Но позже в КГВА заявили, что информация о пострадавшем ребенке не подтвердилась.  

 
фото ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки в Печерском районе произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже жилой пятиэтажки с последующим горением. Пожар уже потушили. 

 
фото ГСЧС

Повреждены около 20 автомобилей. В четырех жилых домах выбиты окна.

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фото ГСЧС

Также обломки упали на территории детского сада.

Предыстория:

КиевШахедпожардети
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