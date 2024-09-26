У лікарні померла п’ята постраждала внаслідок авіаудару по Харкову – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок авіаударів РФ по Харкову 24 вересня склала 36 осіб, з яких п’ятеро загинули.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram

Деталі: У реанімації померла 72-річна жінка, яка дістала важких поранень від просійського удару по Харкову 24 вересня.

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Пряма мова: "На жаль, у лікарні померла 72-річна жінка, яка перебувала у реанімації після удару окупантів 24 вересня.

Всього внаслідок ворожого удару того дня загинуло вже пʼятеро людей".

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