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У лікарні померла п’ята постраждала внаслідок авіаудару по Харкову – ОВА

"Українська правда"Четвер, 26 вересня 2024, 10:47
У лікарні померла п’ята постраждала внаслідок авіаудару по Харкову – ОВА
Фото: ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок авіаударів РФ по Харкову 24 вересня склала 36 осіб, з яких п’ятеро загинули.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram

Деталі: У реанімації померла 72-річна жінка, яка дістала важких поранень від просійського удару по Харкову 24 вересня.

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Пряма мова: "На жаль, у лікарні померла 72-річна жінка, яка перебувала у реанімації після удару окупантів 24 вересня. 

Всього внаслідок ворожого удару того дня загинуло вже пʼятеро людей".

Нагадаємо: 

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  • 24 вересня окупанти випустили по житлових районах Харкова вісім авіабомб ФАБ-500, влучили у житлові будинки в Київському та Салтівському районах.
  • Голова ОВА Синєгубов 25 вересня повідомив, що кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до 4, з-під завалів будинку в Київському районі деблокували тіло жінки.
  • 25 вересня за даними Харківської ОВА в лікарні перебували 12 поранених, з них 4 у важкому стані. Всього в результаті атаки постраждало 36 людей.

Харківобстрілжертви
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