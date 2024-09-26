В больнице умерла пятая пострадавшая в результате авиаудара по Харькову – ОВА

Количество пострадавших в результате авиаударов РФ по Харькову 24 сентября составило 36 человек, из которых пятеро погибли.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Детали: В реанимации умерла 72-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения от пророссийского удара по Харькову 24 сентября.

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Прямая речь: "К сожалению, в больнице умерла 72-летняя женщина, которая находилась в реанимации после удара оккупантов 24 сентября.

Всего в результате вражеского удара в тот день погибли уже пять человек".

Напомним:

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