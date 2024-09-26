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В больнице умерла пятая пострадавшая в результате авиаудара по Харькову – ОВА

"Украинская правда"Четверг, 26 сентября 2024, 10:47
В больнице умерла пятая пострадавшая в результате авиаудара по Харькову – ОВА
фото: ГСЧС

Количество пострадавших в результате авиаударов РФ по Харькову 24 сентября составило 36 человек, из которых пятеро погибли.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Детали: В реанимации умерла 72-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения от пророссийского удара по Харькову 24 сентября.

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Прямая речь: "К сожалению, в больнице умерла 72-летняя женщина, которая находилась в реанимации после удара оккупантов 24 сентября. 

Всего в результате вражеского удара в тот день погибли уже пять человек".

Напомним: 

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  • 24 сентября оккупанты выпустили по жилым районам Харькова восемь авиабомб ФАБ-500, попали в жилые дома в Киевском и Салтовском районах.
  • Председатель ОВА Синегубов 25 сентября сообщил, что количество погибших в результате российской атаки возросло до 4, из-под завалов дома в Киевском районе деблокировали тело женщины.
  • 25 сентября по данным Харьковской ОГА в больнице находились 12 раненых, из них 4 в тяжелом состоянии. Всего в результате атаки пострадало 36 человек.

Харьковобстрелжертвы
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