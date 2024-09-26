В больнице умерла пятая пострадавшая в результате авиаудара по Харькову – ОВА
Четверг, 26 сентября 2024, 10:47
Количество пострадавших в результате авиаударов РФ по Харькову 24 сентября составило 36 человек, из которых пятеро погибли.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram
Детали: В реанимации умерла 72-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения от пророссийского удара по Харькову 24 сентября.
Реклама:
Прямая речь: "К сожалению, в больнице умерла 72-летняя женщина, которая находилась в реанимации после удара оккупантов 24 сентября.
Всего в результате вражеского удара в тот день погибли уже пять человек".
Напомним:
РЕКЛАМА:
- 24 сентября оккупанты выпустили по жилым районам Харькова восемь авиабомб ФАБ-500, попали в жилые дома в Киевском и Салтовском районах.
- Председатель ОВА Синегубов 25 сентября сообщил, что количество погибших в результате российской атаки возросло до 4, из-под завалов дома в Киевском районе деблокировали тело женщины.
- 25 сентября по данным Харьковской ОГА в больнице находились 12 раненых, из них 4 в тяжелом состоянии. Всего в результате атаки пострадало 36 человек.